Horario y dónde ver el GP de San Marino de MotoGP 2025

La campaña 2025 de MotoGP continúa avanzando, ya inmersa en el final de la temporada europea, y disputa una nueva carrera este fin de semana del 12 al 14 de septiembre, con el GP de San Marino y la Rivera del Rímini en el Circuito Marco Simoncelli de la localidad de Misano.

Al igual que en todo lo que llevamos de temporada, destacan en la parrilla de MotoGP las motos dominadoras de la categoría, las Ducati Desmosedici, que pilotan el bicampeón Pecco Bagnaia, aunque cada vez con más dificultades según avanza la campaña, y el hexacampeón Marc Márquez, líder hasta ahora de la máxima categoría y candidato a revalidar un título mundial que se le resiste desde hace seis años.

Por su parte, el vigente campeón del mundo, Jorge Martín, sigue atravesando una campaña complicada en la defensa de su título (que ya es matemáticamente imposible que consiga) con el 1 en el carenado de su Aprilia RS-GP25, debido a las lesiones producidas por sus caídas en pretemporada y las numerosas carreras que se perdió debido a ellas.

En las otras categorías, hasta el momento el dominio también es español. En la cilindrada intermedia de Moto2 es Manu González el líder, con una corta ventaja sobre su compatriota Arón Canet y el primer no español de la clasificación, el brasileño Diogo Moreira.

Por su parte, en la categoría menor del campeonato, Moto3, el dominio nacional es aún mayor, con un top 5 completamente ocupado por españoles: José Antonio Rueda, Ángel Piqueras, Máximo Quiles, David Muñoz y Álvaro Carpe.

¿Cómo ver en directo las carreras del Mundial de MotoGP 2025?

La carrera y todos los entrenamientos se podrán seguir a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos audiovisuales del campeonato.

Además, como cada temporada, en nuestra web te contaremos todo lo que debes saber para seguir en directo todas las carreras del Mundial de MotoGP de esta temporada. A través de nuestro especial del Mundial de MotoGP, nuestros lectores tienen acceso a la narración en vivo y en directo de cada cita. De esta forma, te lo ponemos muy fácil para que puedas seguir todas las pruebas del calendario, tanto de MotoGP como de Moto2 y Moto3, y puedas conocer en detalle todo lo que ocurre en cada momento de la carrera y cómo marcha la clasificación de cada Gran Premio.

Además del seguimiento en directo de cada carrera del Mundial, en nuestro especial de motociclismo puedes encontrar todas las noticias sobre la actualidad del campeonato, así como galerías de imágenes de todos los Grandes Premios y de todos aquellos temas de interés que rodean el gran circo de las dos ruedas.

Horarios del GP de San Marino de MotoGP 2025:

(Todo en horario español)

Viernes 12 de septiembre

9.00 horas: FP1 Moto3

9.50 horas: FP1 Moto2

10.45 horas: FP1 MotoGP

13.15 horas: FP2 Moto3

14.05 horas: FP2 Moto2

15.00 horas: FP2 MotoGP

Sábado 13 de septiembre

8.40 horas: FP3 Moto3

9.25 horas: FP3 Moto2

10.10 horas: FP3 MotoGP

10.50 horas: QP1 MotoGP

11.15 horas: QP2 MotoGP

12.45 horas: QP1 Moto3

13.10 horas: QP2 Moto3

13.40 horas: QP1 Moto2

14.05 horas: QP2 Moto2

15.00 horas: Sprint MotoGP (13 vueltas)

Domingo 14 de septiembre