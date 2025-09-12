Festival del Palma Futsal antes del parón: 8-1 al Córdoba

El Illes Balears Palma Futsal se marcha al parón por selecciones con la mejor de las sensaciones. La goleada (8-1) al Córdoba Patrimonio de la Humanidad puso las cosas en su sitio en Son Moix, de nuevo con un gran ambiente en la segunda cita del curso en casa de los de Antonio Vadillo.

Había comenzado bien la temporada el Córdoba. Ganó a ElPozo Murcia (2-4) y empató en su pista ante el Movistar Inter (1-1) en las dos primeras jornadas y su presencia infundía respeto en el Palau. Así lo pareció en los minutos iniciales, con un juego algo alocado por parte de ambos equipos, varias faltas, alguna tarjeta y con sendas ocasiones de gol.

Un minuto después de que el palo escupiera un disparo de Fabinho y Fabio evitara que Charuto aprovechara el remate, Mateus Maia encendió la mecha del barril de pólvora que acabó haciendo explotar el Palma Futsal. El brasileño abrió lata (m.7) y amplió la ventaja (m.11) justo después de que el palo evitara el empate visitante.

Ernesto, autor del 5-0, dispara a portería / Palma Futsal

5-0 al descanso

Los de Vadillo sumaron la quinta falta y Luan Muller evitó otro gol antes de que Fabinho prácticamente sellara el duelo (3-0, m.13). Casi inmediatamente Deivão amarraba los tres puntos (4-0, m.14) para dar paso a nuevos minutos de locura. Vadillo pidió tiempo muerto, pero el Córdoba siguió rondando la portería local. Ernesto disipó cualquier duda con el 5-0 a pocos segundos del descanso.

La segunda parte, sin emoción por el resultado, resultó entretenida. Ambos equipos buscaron la portería rival, marcando Alisson y Charuto para el Palma. Carlos salvó el honor visitante en el minuto 31 y Mateus Maia rubricó su triplete con un doble penalti que dio una holgada y merecida al Palma.