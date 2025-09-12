El Azulmarino se enfrentará en Son Moix al Perfumerías Avenida

El Azulmarino Mallorca, de la Liga Challenge de baloncesto, se enfrentará este domingo al Perfumerías Avenida de Salamanca, de la Liga Femenina, en el marco del Trofeu THB Hotels. El encuentro, organizado conla colaboración del Ajuntament de Palma, se disputará este domingo 14 de septiembre a las 18 horas en el Palau Municipal d'Esports Son Moix. La entrada tendrá un precio simbólico de 5 euros y las taquillas abrirán una hora antes del partido.

El trofeo se presentó este jueves en el Hotel THB María Isabel con la presencia de Jordi Riera, director generaldel Azulmarino; Juan Carlos Miralles, director de THB hotels; Javier Bonet, primer teniente de alcalde y regidor de Esports; Maria España, jugadora y capitana de Azulmarino; y Alberto Antuña, director técnico de Azulmarino.

Jordi Riera, quien agradeció la colaboracióntanto del Ajuntament dePalma comola deTHB hotelsde cara a latemporada, destacó el honor que supone enfrentarse a un histórico como el Perfumerías Avenida y alentó a la afición a presenciar el encuentro.

Juan Carlos Miralles señaló la importancia y el privilegio que supone “apoyar un proyecto de deporte femenino” como el del Azulmarino, y Javier Bonet destacó los patrocinadores privados en el deporte. Además, el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, señaló que desde Cort van a “apoyar con todo lo que haga falta” para ayudar al Azulmarino a luchar por el ascenso a Liga Endesa.

Objetivo, el ascenso

Alberto Antuña, director deportivo y entrenador, habló del objetivo de la temporada: el ascenso. “Desde el día uno vamos a trabajar con un único objetivo, poner al equipo en la primera división y estoy plenamente convencido en que lo vamos a conseguir todos juntos”, explicó el entrenador murciano.

Por último, la jugadora mallorquina Maria España destacó que el equipo “esta temporada está muy ilusionado y con muchas ganas de competir”.