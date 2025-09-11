Rafa Nadal: "La carrera de Alcaraz parece que va encaminada a que sea algo único"

El extenista mallorquín Rafa Nadal reconoció este jueves que su compatriota Carlos Alcaraz está haciendo "una carrera impresionante" a sus 22 años que "parece que va encaminada a que sea algo único", aunque cree que no debe presionarse porque lo que "tiene que hacer es disfrutar del momento y tener unos objetivos para seguir mejorando".

"Sí, está haciendo una carrera impresionante. Es un jugador muy especial, lo sabíamos desde hace años, pero se va confirmando con el tiempo y va mejorando lo que es una carrera impresionante", señaló Nadal a los medios tras participar en el XXIV Torneo Benéfico de Golf contra el cáncer de mama de la Fundación Clínica Menorca celebrado en el campo de La Herrería en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.

El de Manacor se mostró "muy feliz" por el murciano. "La verdad que tener en España a alguien como él, lo que hace es ayudarnos a seguir siendo un país tenísticamente referente en el mundo, que lo hemos sido durante muchísimos años y no hablo por mí, venía de mucho antes ya. Carlos da esa continuidad a toda esta época de éxitos, ya no solo en el tenis, sino a través del deporte en general", subrayó.

En este sentido, cree que el de El Palmar "evidentemente puede" alcanzar sus 22 'grandes' o los del 'Big Three' que conformó junto al suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic. "La carrera parece que va encaminada a que sea algo único. Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según que números, y ojalá que le respeten las lesiones y que todo le vaya genial", advirtió.

"Y bueno, dejémosle. Él tiene seis, que es un número increíble a su edad, y ojalá que tenga todos los que pueda", añadió Nadal, que, en relación a las palabras que Federer le había dicho al murciano recomendándole que pensase a cinco años, aclaró que ese espacio de tiempo no lo consideraba "muy corto plazo". "Cinco años son muchos, y más en el tenis, que en cualquier momento las cosas pueden cambiar de manera drástica", apuntó.

"Creo que al final lo que tiene que hacer es disfrutar del momento, que es brillante, y seguir trabajando para seguir cumpliendo objetivos, para seguir mejorando, y entrenar cada día con ilusión de ser mejor en algo. Aunque sea el mejor del mundo, siempre hay margen de mejora en cosas, esto es la motivación diaria. Yo disfrutaría el día a día y después ya veremos cómo evoluciona todo. Evidentemente en la vida son muy importantes los objetivos y los debes de tener a corto, medio y un 'poquito' más a largo plazo, pero a cinco años nunca trabajé", opinó.

El ganador de 22 'Grand Slams' también quiso evitar las comparaciones entre la rivalidad del 'Big Three' y la de Alcaraz con el italiano Jannik Sinner. "Nosotros fuimos nosotros y ya está. Al final, cada cual tiene que vivir su historia, cada historia es diferente, y no hay por qué estar comparando todo el día. Lo nuestro fue una época de tres jugadores que cambiaron un 'poquito' los números que se habían hecho hasta aquel momento", puntualizó el balear.