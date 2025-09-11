El Palmer Basket jugará el Trofeu THB Hotels ante el Estudiantes

El Palmer Basket Mallorca Palma ha celebrado este jueves el acto de presentación del Trofeu THB Hotels en el Hotel THB María Isabel. El evento ha contado con la participación del vicepresidente de la entidad, Tolo Oliver; el director de THB Hotels, Juan Carlos Miralles; y Javi Bonet, en representación del Ajuntament de Palma.

El cuadro isleño, que este debutará en la Primera FEB, inspeccionará su evolución como equipo en un envite que suscita emoción contra el Movistar Estudiantes. El encuentro se disputa este sábado a las 19:30 horas en el Palau d’Esports de Son Moix. El torneo disfruta de una oportunidad extraordinaria de recibir a un clásico del baloncesto español.

Tolo Oliver ha sido el encargado de abrir la presentación. El vicepresidente del Palmer Basket ha manifestado: “Afrontamos esta temporada con mucha ilusión, y qué mejor manera de hacerlo que con este torneo tan especial, el Trofeu THB Hotels”. “En esta edición tenemos el honor de jugar contra un equipo histórico, un referente a nivel nacional, el Movistar Estudiantes”, ha destacado.

Por su parte, Juan Carlos Miralles ha valorado de forma muy positiva el nexo que une a THB Hotels con la familia del Palmer Basket. “Creímos en el proyecto desde el día uno; esperamos seguir muchos años juntos", ha destacado, y ha añadido: “Es un orgullo tener al Movistar Estudiantes en el torneo”.

Javier Bonet, en representación del Ajuntament de Palma, ha afirmado: “Es un trofeo en el que estamos muy ilusionados; ver al Palmer Basket jugar contra el Estudiantes es algo que no nos hubiéramos imaginado hace unos años y nos encantaría que este tipo de partidos se disputen de manera habitual en Son Moix".