Palma Rugby Unión, un proyecto que ya camina

‘La unión hace la fuerza’. Una frase hecha que explica de forma sintetizada la nueva realidad del rugby de Palma con la fusión deportiva de dos entidades como son el Ponent y el Shamrock en un nuevo e ilusionante proyecto: el Palma Rugby Unión. Una denominación que sirve como guiño al que fue uno de los clubes pioneros del rugby balear y uno de los primeros referentes a nivel nacional del deporte ovalado mallorquín, el ya desaparecido Palma Rugby Club.

De esta forma, más de 60 jugadores de diferentes segmentos generacionales entrenan duro en el Germans Escalas, bajo las órdenes del argentino Germán Bustos, con la idea de que la aventura de codearse con los grandes del rugby estatal en la segunda categoría no sea efímera.

De momento, para Bustos es primordial «trabajar la parte física, ya que jugaremos en un nivel al que no estamos acostumbrados a competir tanto en el ritmo de juego como en el físico». Sin marcarse plazos ni metas inmediatas. «Nuestro primer objetivo es crecer como equipo», incide el técnico, y recuerda que se trabaja a partir de la unión de «dos grupos diferentes donde muchos no han jugado nunca juntos. Y eso siempre lleva su tiempo».

Plantilla por decidir

Con las urgencias propias de un proyecto que apenas lleva unas semanas en marcha, el roster definitivo de cara a competir en la División de Honor B es toda una incógnita.

Sin tener aún el calendario cerrado de partidos amistosos, sí que tienen confirmada su participación en el Torneo Balearia, en un triangular que se disputará este próximo sábado, 13 de septiembre, en el Polideportivo de Denia juntamente con el club organizador, Denia Barbarians, y el San Roque de Valencia.

Un derbi histórico

La última vez que se vivió un derbi en categoría nacional fue en la temporada 2011-12, y con triunfo por aplastamiento del Ponent (3-85) frente a El Toro. Fue un 18 de siciembre de 2011. Eran otros tiempos. Los calvianers, pasando las de Caín para lograr la permanencia y el Ponent, recién descendido de la antigua División de Honor B, liderando la clasificación del Grupo C de Primera Nacional.

Catorce años después se volverán a ver las caras en categoría FER, por lo que se esperan dos derbis apasionantes en la División de Honor B. El primero de ellos, el próximo 26 de octubre (tercera jornada). Las gradas del Germans Escalas se llenarán para acoger el primer derbi de la historia del rugby balear en esta categoría.