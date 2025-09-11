El Palma Futsal quiere irse al parón con su primera victoria en casa

El Illes Balears Palma Futsal afronta este viernes su tercer partido en una semana. Después de sumar una victoria de mérito en Valdepeñas, el conjunto de Antonio Vadillo regresa a Son Moix con la intención de hacerse fuerte en casa y brindar a la afición el primer triunfo oficial de la temporada como local. Enfrente estará el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (21:00h / LaLiga+), un rival en gran forma que ha protagonizado uno de los mejores arranques de la liga.

El partido del pasado martes en Valdepeñas se puso muy complicado para los mallorquines, pero el equipo supo reaccionar, gestionar el contexto y sacarlo adelante con personalidad (3-5) en una de las pistas más exigentes de la competición.

El rival de este viernes tampoco pondrá las cosas fáciles. El Córdoba Patrimonio ha sumado cuatro puntos de seis posibles frente a dos rivales de máxima exigencia: venció a ElPozo Murcia (2-4) y empató en casa ante Movistar Inter (1-1). Ambos equipos llegan empatados a puntos y con la mirada puesta en el parón internacional que comenzará justo después de esta tercera jornada.

Vadillo: “Nos van a obligar a hacer un gran partido”

Antonio Vadillo prevé un encuentro exigente. El técnico del Palma Futsal advierte del gran momento del conjunto andaluz: “En este inicio liguero, con el ritmo competitivo que llevamos y el calendario tan intenso, vamos a recibir a un rival muy complicado. Córdoba está haciendo las cosas muy bien y, por lo que he podido analizar, quizás sea el equipo más hecho a estas alturas de temporada”. “Nadie diría que es un equipo con muchas incorporaciones. Están muy conjuntados, tienen muy claro a lo que juegan, son muy solidarios, con mucho compromiso, y muy intensos y agresivos a nivel defensivo”, advirtió. “Nos van a obligar a hacer un gran partido”, aseveró.

Lin: “Va a ser un partido muy disputado”

El veterano Lin prevé un duelo exigente ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. “Creo que se encuentran en un momento muy dulce a nivel de resultados. En el último partido estuvieron muy bien ofensiva y defensivamente. A nivel de juego, también”, explicó.

“Nosotros también estamos haciendo las cosas bastante bien. Cualquier equipo te pone las cosas muy difíciles y todos vamos a por lo mismo: a por los tres puntos”, destacó el jugador del Palma Futsal, que añadió: “No hay que olvidar que jugamos en Son Moix, que siempre como rival ha sido muy difícil puntuar y eso es lo que durante la temporada vamos a intentar siempre”.