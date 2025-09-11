Desafío en Manacor | Teresa Ribas reta a Goliat de Clide

La atleta Teresa Ribas, natural de Sant Jordi, ha aceptado el reto de correr contra un caballo. Será este sábado, a las 21:45 horas, en el Hipódromo de Manacor. Es un acontecimiento poco visto dado que, salvo error, han sido solo hombres quienes los han realizado. La palmesana se batirá con el trotón Goliat de Clide.

La carrera contra un caballo es una historia que presumimos tiene una leyenda que quizás no esté totalmente escrita, y que posiblemente pertenece más al folclore deportivo popular. En Mallorca y en Baleares, que se sepa, Teresa Ribas es la primera mujer que lo va a hacer; y tampoco conocemos a nivel nacional e internacional un caso similar.

¿Quién es Teresa Ribas? Es una atleta que entrena con Juan Sancha y pertenece a la disciplina del Speed Club. Es más bien una velocista, que tiene excelentes marcas en 200 lisos (25.11) y en 400 lisos (55.51), logrando en esta segunda distancia su mejor marca personal en el pasado Campeonato de España sub-23 (quinta en la final). También es la actual campeona de Baleares de la distancia de invierno y de verano.

El más célebre corredor que ha competido contra un caballo (al galope) fue Jesse Owens (4 medallas de oro en los Juegos de Berlín, en 1936) que se enfrentó y ganó a un caballo en La Habana (Cuba) ese mismo año. Repitió en 1938 en Idaho (USA). Como es de suponer, aceptó ambos retos para alimentar a su familia.

En Balears se conocen las cabalgadas de Teodoro Pons, fondista menorquín y primer olímpico balear (Amberes 1920), aunque eran distancias largas (Es Migjorn-Ciutadella y vuelta). También aceptó retos corriendo contra un caballo en campos de fútbol.

Un hecho inusual es el de que un atleta corra contra un burro, cosa que ocurrió en S’Horta

Varias veces en Manacor

En Manacor, el primer reto lo realizó Sión Durán, atleta local, más bien fondista largo, que ganó la apuesta en 1980, repitiendo en otra ocasión en sa Pobla. El caballo corría dos vueltas y el atleta, una. Otro conocido manacorí que lo hizo, quizás el de más prestigio, es Francisco Gomáriz, quien además de fondista corría pruebas más cortas en pista. Otro retador de una carrera contra un caballo fue Guillem Barceló, histórico presidente de la Asociación AA La Salle de Manacor, además de corredor popular. También se recuerda el de Joan Ros, de Manacor, que era más bien corredor de 400 metros lisos. Y en Palma, en Son Pardo, compitió contra un caballo el atleta maño Toni Abadía, en 2020, que fue el ganador

Un hecho inusual es el de que un atleta corra contra un burro, cosa que ocurrió en S’Horta (Felanitx), en el que compitió el que fuera reconocido corredor veterano Sebastià Adrover, de Felanitx.

Cabe recordar, asimismo, que también se han hecho retos entre un ciclista y un caballo. Las tres veces fueron en Son Pardo. En 2006 (derrota) y 2007 (victoria) lo hizo el bunyolí Toni Colom, mientras que en 2019, Trébol venció a la corredora máster Maria Mora.

En estos retos, el atleta suele cubrir una vuelta y el caballo, dos. Para la cita de este sábado en el Municipal de Manacor, Teresa Ribas recorrerá 400 metros, y el caballo contra el que competirá, Goliat de Clide, 800 metros.