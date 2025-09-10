Pilotades: El UE Petra comienza la conmemoración de su centenario

El UE Petra inicia los actos de la celebración de su centenario de su fundación (1926-2026). El primer evento institucional será este sábado, a las 20:00 horas y en el Teatre de Petra, donde participarán representantes del ayuntamiento de esta localidad junto con su alcalde, Salvador Femenías; el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach, que estará acompañado por los representantes de sus distintos estamentos; y el máximo exponente del UE Petra, Josep Riera, y su junta directiva. Este día se presentará oficialmente el himno del club, el equipaje del Centenario que lucirán los distintos conjuntos petrers y se proyectará un vídeo de fotos antiguas. Además, habrá distintos parlamentos de los presentes, finalizando el acto con una degustación de productos locales.

«Queremos que todos participen de la fiesta»

El presidente del UE Petra, Josep Riera, está muy ilusionado con la celebración del centenario del club que preside. «Queremos y deseamos que sea un acto solemne, emotivo y de gratitud. De un claro reconocimiento a toda la gente del pueblo y alrededores que ha hecho posible llegar a esta cita. Nos hace mucha ilusión presentar el que será nuestro himno ya que no teníamos ninguno como también la vestimenta del centenario», señaló este mandatario, que añadió: «Nos gustaría que la afición nos respaldara y que estuviera presente en este evento institucional ya que de una manera u otra todos hemos puesto nuestro grano de arena en este club para llegar que cumpliera los cien años de existencia».

Damià Lozano, citado por la española sub-16

El futbolista mallorquín Damià Lozano Tur (Palma, 2010) ha sido convocado por la Real Federación Española de Fútbol del 15 al 18 de este mes para realizar distintos entrenamientos con la selección sub-16. Además, el martes 16, a las 18:30 horas, jugará un partido ante Italia. Lozano juega en la demarcación de centrocampista y milita en el Mallorca tras apostar por el club bermellón después de tener importantes ofertas de clubes como el Barcelona y Villarreal.

El Son Verí se adjudica el III Trofeu Grupo OSA

El UD Son Verí de la División de Honor Mallorca se adjudicó la tercera edición del Trofeu Grupo OSA al ganar por 3-0 al Urbanitzacions de Primera Regional, en un duelo jugado el municipal de s’Arenal y que pone fin a la pretemporada de ambos equipos. El Urbanitzacions alineó a Fran, Vasco, Álvaro, Fonsi, Alorda, Rubén, Óscar, Lino, Rigo, Leo y Marcano. También jugaron Jordi,Juli,Raúl, Samu, Aitor, Abu, Mané y Stephen. Y el Son Verí: Gonzalo, Dani, Saka, Ayuso, Álex, Papu, Fabi, Gordillo, Rubio, Makan y Bustamante. También jugaron Juanca, Juan, Hadji, Maya, Villa, Adam, Fernando y Marcos, informa Toni Romo.