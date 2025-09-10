El mallorquín Izan Almazán, con España en la Copa Davis

La selección española de tenis ya prepara la eliminatoria de Copa Davis que le enfrentará a Dinamarca y que se disputará en Marbella. El capitán David Ferrer ha sufrido las bajas de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers para esta segunda ronda. Unas ausencias que han permitido entrar en el equipo a Jaume Munar. El tenista de Santanyí, protagonista hoy en la rueda de prensa de la eliminatoria, no será el único mallorquín en esta eliminatoria, ya que también ha sido citado Izan Almazán.

El joven tenista palmesano (19 años) es todo un desconocido para el gran público, pero ya está en las listas de los técnicos de la Federación Española. Componente del combinado junior que este año disputó la Copa Davis de la categoría, Ferrer le ha citado (ha ido llamando a todos los componentes en las distintas eliminatorias) para ayudar en los entrenamientos del primer equipo. Todo un premio para el mallorquín, que ha mostrado una gran evolución en los últimos dos años. Este martes viajó, junto a Munar, hacia Marbella.

Habitual en los torneos ITF (el último lo disputó a finales de agosto en Oviedo), Almazán ya ha tenido contacto con los grandes torneos en categoría junior. De hecho, se estrenó en el Abierto de Australia en 2024 y ese mismo año también compitió en Roland Garros y Wimbledon. Su gran temporada la certificó con el Campeonato de Europa júnior junto a Rafael Jódar y Andrés Santamarta, otras dos promesas del tenis nacional.

Dejó el fútbol por el tenis

Como curiosidad, Izan Almazán decidió abandonar el fútbol para dedicarse al tenis. Su hermano Hugo, que es un año mayor, jugó en la cantera del Granada y desde la temporada pasada lo hace en el Llosetense de la Tercera RFEF.

Izan Almazán hará de espárring a los jugadores de la Copa Davis, que este miércoles ya se ejercitaron en la instalación en donde se jugarán los partidos. Jaume Munar y Roberto Carballés fueron sido los primeros en saltar a pista, mientras que Pedro Martínez Portero y Pablo Carreño se ejercitaron a última hora de la tarde bajo las órdenes del capitán David Ferrer y su asistente técnico Marc López.

Agenda de la Copa Davis Marbella 2025

Miércoles, 10 de septiembre

10:00h Rueda de prensa previa Dinamarca (Sala de Conferencias)

11:30h Rueda de prensa previa España (Sala de Conferencias)

Jueves, 11 de septiembre

16:00h Entrenamiento puertas abiertas (Pista Central)

Viernes, 12 de septiembre

12:00h Sorteo + Ruedas de prensa (Ayto. Marbella)

(Por confirmar) Rueda de prensa Campeones 2000 (Hotel Alanda)

Sábado, 13 de septiembre

12:30h Inicio partidos

Homenaje Copa Davis 2000 (tras último partido)

Domingo, 14 de septiembre