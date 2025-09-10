La Liga Iberdrola de Vela Femenina hace escala en el Real Club Náutico de Palma

La Liga Iberdrola de Vela Femenina llega este fin de semana a Mallorca para disputar su cuarto evento del calendario 2025. El Real Club Náutico de Palma acoge los días 13 y 14 de septiembre una competición en formato round robin (todos contra todos) con la participación de once equipos a bordo de seis embarcaciones de la clase Blue Sail 24, las mismas que se han utilizado en los dos últimos años en la Women’s Cup de la Copa del Rey MAPFRE.

La jornada previa, el viernes 12, estará dedicada a entrenamientos para que las tripulaciones puedan familiarizarse con los barcos antes de entrar en competición.

En la cita de Palma competirán tres equipos locales (Real Club Náutico de Palma, Reial Club Nàutic Port de Pollença y Club Nàutic Arenal) además del Solgreen, también con representación balear.

El equipo Solgreen lidera, precisamente, la clasificación provisional de la Liga Iberdrola tras las pruebas celebradas en Getxo, Calpe y Gran Canaria. Le siguen en la tabla el Real Club Náutico de Vigo y el Reial Club Nàutic Port de Pollença.

El director de competiciones de la Real Federación Española de Vela (RFEV), Lucky Serrano, destaca la evolución positiva de la Liga desde su creación: “En estos cuatro años la competición ha ido creciendo con la incorporación de equipos nuevos y se ha consolidado con un número de participantes ideal, entre diez y doce. Este formato permite aprovechar al máximo el tiempo de navegación, ya que con más equipos los cambios de barco serían demasiado frecuentes y se reduciría el número de pruebas”.

Uno de los elementos centrales de la Liga es garantizar la igualdad de condiciones en el agua. Según Serrano, se trabaja a fondo en que todos los barcos estén aparejados y ajustados de la misma manera, con velas y equipos en idénticas condiciones. “Cada día se sortean los barcos y las tripulaciones rotan para que todas compitan con todos los barcos un número similar de veces, asegurando así la máxima equidad en el resultado”.

Además de su carácter competitivo, la Liga Iberdrola cumple una función de reintegración para muchas regatistas. “Algunas mujeres habían dejado la competición tras pasar la etapa olímpica y han encontrado en esta liga una manera de volver a navegar en un entorno exigente pero sin la presión de la alta competición. Les ha permitido descubrir otra faceta de la vela, como es la navegación en crucero y en equipos más numerosos”, explica Serrano.