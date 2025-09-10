Jaume Munar: "Representar a esta selección como número uno es importante y especial"

Jaume Munar es el número uno de la selección española de tenis en la eliminatoria de la Copa Davis que se disputa este fin de semana contra Dinamarca en Marbella. El tenista de Santanyí llega con su mejor ránking, el 37, tras llegar a sus primeros octavos de final de un Grand Slam en el US Open y su papel en las pista de tierra batida en Puente Romano será clave para la clasificación para la Final 8 de Bolonia.

“Está siendo un año muy positivo para mí. He ido quemando etapas y creciendo, aunque el trabajo viene de mucho más atrás. Así que me siento muy bien, preparado para dar lo mejor de mí aquí y lo que venga por delante”, asegura y añade en la rueda de prensa previa al torneo: “Hay también una parte importante de madurez, llevo años de experiencia, y todo eso se va juntando en un cóctel que crea que el jugador que soy hoy.”

Asumir el nº 1 del equipo es para él un privilegio: “Representar a esta selección como número uno es algo realmente importante y especial. A lo largo de todos estos años hemos tenido a jugadores espectaculares como números uno, que han hecho de esta selección lo que es hoy en día, así que lo tomo como un honor y un privilegio”.

Munar no es el único mallorquín del equipo español de Copa Davis, ya que el joven Izan Almazán ha sido citado por David Ferrer para que ayude en los entrenamientos.

Sobre la victoria de Alcaraz en Estados Unidos, destacó que su logro fue "espectacular" y que "fue a un nivel más", pues están "hablando de un talento generacional, de alguien que va a competir para superar récords; como rival no me gusta tanto, como compañero y español, obviamente a disfrutarlo y a ser conscientes de lo que tenemos en casa", recalcó.

Además, el capitán, David Ferrer, destaca el nivel de Jaume Munar: "Llega con mucha confianza, haciendo un muy buen resultado en el último Gran Slam".