Estella Tonrath: "Si dejas que la cabeza se te vaya no vas a poder rendir al 100 %"

Con tan solo 18 años, la mallorquina Estella Tonrath se ha consolidado como la gran esperanza de la espalda española. Se entrena bajo la dirección de Ben Titley, uno de los técnicos más prestigiosos del panorama internacional. En 2024 se quedó a las puertas de los Juegos Olímpicos de París por un margen mínimo, pero pocas semanas después se resarció con un oro en el Europeo júnior de 200 metros espalda. Este verano volvió a dar un golpe de autoridad al batir el récord de España en esa misma distancia (2:08.03), marca que además le abrió las puertas de los Mundiales de Singapur. En su debut absoluto en una cita global, alcanzó las semifinales y concluyó en una meritoria duodécima posición.

¿Cómo se encuentra después del Mundial?

Contenta, pero es verdad que esperaba más, estaba mejor físicamente, yo sabía que podría haber conseguido el pase a la final. Hice lo que pude y no se dio, pero contenta de haber podido participar ahí y con ganas de más.

¿El siguiente reto es el Europeo del año que viene?

Sí. El año que viene primero tenemos el Europeo de corta, aunque es verdad que soy mejor en larga. Pero para seguir cogiendo experiencia internacional me viene bastante bien y luego ya viene el Europeo de larga distancia que es en París. Intentaré luchar por la final y hacerlo lo mejor posible.

¿Los Juegos Olímpicos de 2028 son el próximo gran objetivo?

Sí, a largo plazo el objetivo es llegar en la mejor forma posible a Los Ángeles y darlo todo. Estoy con objetivos bastante ambiciosos y si todo va bien y sigo trabajando con la misma intensidad y con las mismas ganas, espero ahí también poder luchar por un buen resultado.

¿El no haber entrado en los Juegos de París el año pasado supuso un ‘click’ mental para usted?

Sí, es verdad que soy muy joven y me queda muchísimo por aprender, pero en ese momento, quedarme fuera de los Juegos aún habiéndo hecho el tiempo que me pedían para ir fue muy duro. Intenté no venirme abajo y luego afronté el Europeo Júnior, que fue dos semanas después, de una manera totalmente diferente, saliendo a disfrutar sin ningún tipo de presión y conseguí el oro. Desde ahí intento salir a disfrutar sin ponerme nerviosa.

Hace dos años, más allá del circuito balear, no era muy conocida, y ahora es una de las mayores promesas de España. ¿Eso supone algo de presión para usted?

Los nervios siempre están ahí pero hay que saber gestionarlos. Si dejas que la cabeza se vaya no vas a poder rendir al 100 % aunque estés físicamente muy bien. Es lo que a mí me pasó para ir a los Juegos. Por la mañana me fue muy bien, pero luego por la tarde la presión de “¿y si no lo consigo?”, los mensajes autoexigentes… Al final hicieron que no estuviese donde tenía que estar y no lograr poder participar en esos primeros Juegos. Ahora intento no ponerme nerviosa, disfrutar y pasármelo bien.

¿En Singapur se vio mejor en ese aspecto?

Sí. Era mi primer Mundial absoluto y el ambiente era totalmente diferente al de un Europeo Júnior. Es verdad que había muchísima más gente en la grada e imponía más, pero yo salí sin pensar en eso, estaba bastante tranquila, de hecho, me sorprendí un poco. Por la mañana tuve muy buenas sensaciones, con calma, de hecho no di mi 100 %. Luego por la tarde sí que fui más fuerte y me fue peor. Tuve otros contratiempos que no contaba con ellos. Tuve problemas por la menstruación y con eso lo paso muy mal. Hice lo que pude.

¿Qué cambios ha notado en su preparación desde que está en el Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat?

Pasar de entrenar en tu club con 20 personas en la misma calle a un centro de alto rendimiento en el que a veces estás sola en la calle ya es un gran cambio. Tienes un staff más grande que se centra más en ti, fisios, médicos, psicólogos, preparadores físicos, entrenadores… es más profesional. Nos centramos más en el deporte y hacemos los estudios online. Pero tampoco hay muchos cambios.

Estella Tonrath. / GUILLEM BOSCH

Fuera del deporte de élite, ¿qué le gusta hacer, qué estudia?

Ahora he terminado el segundo de bachillerato, tuve la selectividad hace un par de meses, justo una semana antes de los tryouts para Singapur. En septiembre, empiezo en la Universidad de la UCAM online a hacer el grado de psicología.

Y más allá de estudios y natación, ¿cómo desconecta en su día a día?

Los fines de semana intentamos desconectar un poco, salimos, hacemos planes y luego si algún fin de semana me puedo escapar a Mallorca… Yo siempre intento venir lo máximo que puedo y estar con mis amigos y mi familia.

¿Lo echa de menos?

Sí. Al final las temporadas se hacen largas. Acabamos en verano, que estamos ya muy cansados mentalmente, y estas tres semanas que nos dan son gloria.

¿Qué significa para usted tener un entrenador tan reputado como Ben Titley?

Yo estoy muy contenta. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, fue entrenador de Summer McIntosh, que tiene varios récords mundiales. Siempre que me dice cualquier cosa o cualquier consejo, desde ese momento me lo meto en la cabeza e intento hacerlo lo mejor que puedo.Si él me lo dice es porque él realmente sabe. Estoy muy contenta de poder ser entrenada por él.

Compite con otra gran estrella como es Carmen Weyler, ¿cómo gestiona esa relación/rivalidad con ella?

Nos llevamos muy bien. Yo creo que nos viene bien tener el mismo nivel porque así nos empujamos las dos a mejorar. Somos rivales, pero también somos muy amigas. Es un honor poder competir con ella y picarnos juntas para seguir bajando el récord de España y obtener logros.

¿Con 18 años, qué supone para usted ser vista como la gran futura espaldista de España?

Yo intento no pensar en eso. Simplemente hago lo que me gusta, lo hago lo mejor que puedo e intento disfrutar cada día de los entrenos, aunque a veces es un poco complicado porque cuando nos toca hacer los intensos hay que luchar contra nuestra cabecita. Voy día a día y sin meterme mensajes autoexigentes en la cabeza porque al final eso solo te resta y aquí queremos seguir sumando y mejorando.

Respecto a lo que comenta de los mensajes autoexigentes, ¿ha tenido algún tipo de ayuda?

Con la psicóloga hablamos de estos temas y nos ayudamos a no ser tan autoexigentes, a disfrutar más, a mandarnos más mensajes de “lo has hecho bien, has entrenado bien, puedes hacerlo, no tienes por qué ponerte nervioso”. Tampoco puedes controlar lo que hacen los demás, solamente haces tu carrera y luego que salga lo que tenga que salir.

¿Se imaginaba con 9 o 10 años llegar a donde está?

Yo siempre desde pequeña le decía a mi madre “quiero ir a unos Juegos Olímpicos, quiero una medalla olímpica”. Es un poco el sueño de todo deportista, poder aspirar a unos Juegos. Estoy consiguiendo muchas cosas y estoy muy orgullosa. La Estella de hace unos años estaría muy contenta, pero todavía no del todo porque mi objetivo principal es Los Ángeles.

¿Y qué le diría a esa niña pequeña?

Que siga sonriendo y que siga disfrutando del deporte que hace porque le gusta y que no nade por obligación ni porque se sienta obligada a tener que seguir nadando, sino porque le gusta, porque disfruta haciéndolo.

¿En algún momento ha sentido que ha competido por obligación?

No, nunca. Yo siempre lo he disfrutado. Es verdad que a lo mejor algún entreno te apetece menos o estás más cansado, pero siempre digo, a mí me gusta nadar. Yo nado porque me gusta.

Si pudiese pedir un cambio para mejorar la visibilidad de la natación en España, ¿cuál sería?

Es verdad que la natación es un deporte que no tiene mucha visibilidad, tampoco digo que sea como el fútbol, que lo sigue un montón de gente, pero al menos que se publiquen más cosas en la redes y que la gente lo pueda ver y seguir. Yo creo que eso también es un objetivo de la Federación a largo plazo, que obtengamos mayor visibilidad.