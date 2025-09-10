Esperança Cladera viaja a Tokio: "Vamos sin presiones"

Esperança Cladera ha puesto rumbo a Tokio para competir en el Mundial de Atletismo en el relevo femenino 4x100 metros. La atleta de Muro ha salido este mediodía hacia Japón para ultimar su preparación para la cita que se disputa del 13 al 21 de septiembre. "Vamos sin presiones, con la mentalidad de hacerlo lo mejor posible y a disfrutar el máximo", subraya Cladera.

"Ya vemos el final de esta temporada tan bonita y especial como ha sido la de este año. La verdad es que si a principio de 2025 me lo contaran, no me creería todo lo que hemos conseguido tanto a nivel individual como con los relevos del 4x100", sostiene la atleta de Muro.

Su plata en el Mundial de Relevos de Guangzhou en mayo convierten al cuarteto español (en orden de postas: Cladera, Jaël-Sakura Bestué, Paula Sevilla y María Isabel Pérez) en uno de los favoritos de la prueba, que de acabar en el podio, sería la primera persea mundial para la selección nacional en esta prueba. "Pase lo que pase en Tokio nosotros ya hemos ganado y hemos demostrado todo de lo que somos capaces y creo que es la mejor manera de celebrar este final de temporada y todos nuestros éxitos", señala.

El deseo de Esperança Cladera es que se desarrolle igual "o mejor que las últimas veces que hemos competido juntas". El primer día que correrán será el sábado 20 a las 13:45 horas en las series y, si se clasifican, competirán en la final el domingo 21 a las 14:10 horas.

Además, la atleta de Muro se quedó a las puertas de clasificarse en la prueba individual de los 200 metros. Paró el crono dos veces en 22.79 (en el Campeonato de España y enel Nacional por Autonomóias) y solo le faltaron cuatro centésimas para doblar en el Mundial de Tokio.