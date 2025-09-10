El Conectabalear Manacor quiere soñar de nuevo entre los grandes

Terminar entre los cuatro primeros clasificados de la liga y jugar la final de la Copa del Rey por segundo año consecutivo. Estos son los objetivos principales del Conectabalear Manacor para esta temporada, según cuenta su técnico Alexis González. Unos objetivos que, a priori, podrían pecar de ambiciosos al hablar de un equipo que hace apenas siete temporadas que milita en la primera división de voleibol nacional, pero que después de rozar la perfección en la pasada campaña, nadie osa dudar que puedan conseguir.

Tras cuatro semanas de pretemporada y a falta de la llegada de las últimas incorporaciones, el técnico argentino afirma que las primeras sensaciones del grupo son buenas: «Es un equipo con hambre, que es lo que yo buscaba. Pudimos mantener la base y adaptar a los nuevos a nuestra forma de trabajar».

«Somos realistas y sabemos que el resto de equipos se han reforzado muy bien. No tenemos un presupuesto alto, lo sabe todo el mundo, pero lucharemos por dejar a Manacor lo más arriba posible», declara González. En cuanto a los equipos a tener en cuenta en la lucha por la zona alta, el argentino lo tiene claro: «Guaguas, Valencia, Soria, Teruel y Melilla porque son los que tienen más presupuesto. Los cinco han firmado a buenos jugadores, pero de ahí a formar un buen equipo hay una eternidad».

Alexis González prevé una Superliga Masculina complicada: «La liga será un poco más fuerte que el año pasado, no hay equipos débiles. Vamos a luchar como hicimos siempre y a sacar ese carácter que nos identifica». Y es que esa garra es ya el sello de identidad de los manacorins y su mejor arma: «Para que demos un partido por perdido nos tienen casi que apuñalar», afirma el técnico.

Este año, además, suman el reto de disputar por primera vez en su historia la Challenge Cup, competición europea: «Intentaremos llegar lo más lejos posible. El Zagreb, nuestro primer rival, es un equipo duro e históricamente de los más fuertes de Croacia, pero creo que podemos tener un nivel parecido».

Donde parece que no podrán estar, según el cambio de normativa de la Federación Española de Voleibol, es en la Supercopa. «Es algo antirreglamentario. No nos han comunicado nada y, aun después de las publicaciones en contra que hemos hecho, siguen en silencio», explica molesto Alexis González. «Era un cambio tan mínimo en la normativa que mucha gente votó a favor sin saberlo. Seguimos en la lucha por cambiar la decisión porque nos perjudica como equipo y nos habíamos clasificado por méritos deportivos», sostiene.

Aun así, el Conectabalear Manacor afronta con ganas la temporada 2025/26: «Nos ilusiona un montón la temporada tanto a jugadores como a cuerpo técnico. Deseamos que sea una temporada parecida o mejor a la pasada».

Para ir abriendo boca, Alexis González podrá comprobar cómo responde su equipo en competición en una exigente pretemporada. Los próximos días 20 y 21 de septiembre participarán en el III Torneo Alberto Ramos Cormenzana en Granada junto con Teruel, Valencia y Melilla. El fin de semana siguiente se celebrará una nueva edición «histórica», aseguran, del Trofeu Ciutat de Manacor y del 4 al 5 de octubre viajarán hasta Portugal para medirse al Sporting de Lisboa. Finalmente, el fin de semana anterior al inicio de la liga, se medirán de nuevo al equipo de Salim Abdelkader antes de poner rumbo a Las Palmas.