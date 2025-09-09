Rugby
El Toro apura su puesta a punto
Los calvianers afrontan una temporada difícil e ilusionante en la segunda categoría del rugby estatal con Gastón Battaglia como nuevo entrenador
El Toro Rugby afronta una temporada diferente a las anteriores. La presencia en la misma categoría del Palma Unión Rugby cambia el panorama de la que ya de por sí es una temporada dificultosa para los calvianers.
De entrada, la presencia del rival de Ciutat en la segunda categoría del rugby estatal no deja de ser algo tan novedoso como extraordinario. Los dos derbis que se vivirán serán dos fiestas del rugby mallorquín, muynecesitado de alicientes de este tipo.
En cuanto al decano del rugby balear –este año cumple 35 años– en principio apostará por la continuidad, aunque con novedades en la dirección técnica y en concreto en la figura del primer entrenador. La presencia del exjugador argentino Gastón Battaglia, procedente del Shamrock Rugby, supone todo un aliciente. Cuenta con experiencia en el rugby francés —RACC de France, Strasburg y Le Cop Rugby— en el cual también se formó para ser entrenador. Tras dejar la práctica activa del rugby, espera plasmar todos sus conocimientos en el proyecto deportivo de un El Toro que busca, una temporada más, consolidarse en la segunda categoría del rugby español.
Y lo afrontará con bajas importantes. El mejor jugador, el joven canterano Peto Macchi, jugará en el ambicioso proyecto del VPC Andorra. El primera línea César Ávila ya ha debutado en la primera división holandesa con el AAC Rugby Amsterdam. En el caso de Agustín Soto, ha aceptado unirse a las filas del rival deportivo de los taurinos, el Palma Rugby Unión.
Una pretemporada a medida
A sabiendas de que la temporada será muy exigente (22 partidos por los 14 del anterior formato), los calvianers buscan rivales de nivel para tener un arranque de liga óptimo. Así, jugarán varios partidos amistosos: un duelo contra el Valencia U23 el próximo 20 de septiembre y un triangular en Madrid (27 de septiembre) frente al Alcobendas y Liceo Francés. Y siete días después empezará lo serio frente a uno de los equipos a priori más complicados de la competición: el VPC Andorra.
