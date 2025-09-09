Jovan Stankovic, nuevo seleccionador balear de regiones UEFA

La Federació de Fútbol de les Illes Balears, (FFIB) ha nombrado a Jovan Stankovic como nuevo seleccionador balear de Regiones UEFA. El entrenador serbio, con una amplia trayectoria en el fútbol profesional como jugador y técnico, encabezará el proyecto de la selección amateur de Baleares en el Campeonato de España de Regiones UEFA, una competición que reúne a los mejores futbolistas no profesionales de todo el Estado.

Stankovic vivió algunas de sus mejores etapas como jugador con la camiseta del RCD Mallorca, equipo con el que destacó en Primera División.

En su carrera en los banquillos ha sido segundo entrenador en el Beira Mar de Portugal, junto a Paco Soler, y también en el Atlético Baleares. En Serbia formó parte de los cuerpos técnicos del Sindjelic Belgrado, FK Iskra y la Estrella Roja de Belgrado. Ya como primer entrenador, dirigió el San Fernando Club Deportivo Isleño, con quien logró la clasificación para la Primera RFEF, y posteriormente el Águilas FC en Segunda RFEF.

La fase inicial del campeonato se disputará este año entre los días 28 y 30 de noviembre, en sede aún por confirmar. El sorteo determinará quiénes serán los rivales de Baleares en esta primera ronda, donde sólo los primeros clasificados y los mejores segundos de cada grupo conseguirán plaza para la siguiente fase.

Jovan Stankovic y el presidente de la FFIB, Jordi Horrach. / FFIB

La Copa de las Regiones UEFA, creada en 1996, está reservada a jugadores que nunca han tenido ficha profesional. Esta característica la convierte en una competición muy especial, que da protagonismo y visibilidad al fútbol amateur y permite que selecciones autonómicas de toda Europa compitan entre sí.

En ediciones anteriores, la selección balear ha llegado a la fase final y ha sido capaz de competir de tú a tú con las mejores selecciones territoriales del país. Con Stankovic al frente, la FFIB quiere seguir dando continuidad a ese espíritu competitivo y consolidar la proyección del talento amateur de las Islas. La planificación de entrenamientos de la selección balear se dará a conocer próximamente, con el objetivo de preparar a la mejor plantilla posible de cara a la cita de finales de noviembre.