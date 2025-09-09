Jaume Munar hace balance del mejor año de su carrera: "Cada vez me siento mejor jugador de tenis"

Jaume Munar, jugador formado en la Rafa Nadal Academy by Movistar acaba de regresar de Nueva York, donde ha disputado el US Open, un Grand Slam en el que ha conseguir el mejor resultado de su carrera.

En Flushing Meadows, el tenista de Santanyí alcanzó por primera vez los octavos de final en el último de los cuatro grandes de este 2025 y esta semana ocupa el puesto número 37 del mundo, la mejor clasificación ATP de su carrera.

El tenista mallorquín y que entrena en Manacor desde 2017, valoró la que es sin ninguna duda la mejor temporada de su carrera tras alcanzar los octavos de final en el US Open, la tercera ronda en Wimbledon, las semifinales en Dallas, los cuartos de final en Winston-Salem o los octavos de final en el Masters 1000 de Roma, entre otros grandes resultados.

Munar considera la madurez como clave del éxito este año: "Sí, está siendo una temporada muy positiva. Me estoy encontrando muy bien. Creo que a nivel tenístico he mejorado en muchísimos aspectos mucho. Al final la madurez también de tener ya 28 años, de llevar los años que llevo en el circuito, pues todo ese global se va acomodando poquito a poco y cada vez me siento mejor jugador de tenis, así que muy contento con lo que llevo haciendo".

El tenista agradece el trabajo de todo su equipo y quiere más. "Creo que muy buen trabajo por parte de todo el mundo involucrado y a ver si vamos a por más", afirma.

Los resultados de Jaume Munar no han pasado desapercibidos y el tenista mallorquín forma parte del equipo de España que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de los Qualifers de la Copa Davis 2025, una eliminatoria que tendrá lugar el próximo fin de semana (13 y 14 de septiembre) en Marbella.