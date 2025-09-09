Frank Brunot, tras su accidente en el Velódromo de Son Moix: "A ver si esto se cura y voy al Mundial"

Frank Brunot, el ciclista que sufrió un impactante accidente en el velódromo de Son Moix este lunes, no ha perdido los ánimos. Menos de un día después de su caída aún piensa en el Mundial de de veteranos de Roubaix, el que esta preparando junto a Bernat Noguera cuando ocurrió el incidente por el que ahora mismo está ingresado en Son Espases.

Brunot y Noguera entrenaban en Son Moix porque el Velòdrom Illes Balears está en obras. Les habían dejado entrenarse los lunes y miércoles, de 15:00 a 17:00. El accidente llegó tras el calentamiento inicial y después de rodar "diez minutos tras moto", explica Brunot a Diario de Mallorca. "Se rueda a ritmo de carrera y cuando se aparta la moto, lanzó el esprint para Bernat", explica. Es en la recta de meta cuando se cae: "Me aparto hacia arriba y es cuando me caigo". No recuerda nada más porque perdió el conocimiento unos instantes.

Según le explicó su compañero, había una barandilla de protección y rota y Brunot impactó con ella. Se le clavó en la ingle, con orificio de entrada y salida. Brunot, que en principio no tiene previsto presentar denuncia por lo sucedido, explica que los servicios médicos que le atendieron le sacaron el hierro, le pusieron unas grapas y le trasladaron a Son Espases. Allí pasó por el quirófano. "Imagino que para limpiar bien la herida", señala.

El propio ciclista quiso tranquilizar a su grupo de ciclistas y amigos de la isla a través de un audio en el que cuenta todo lo ocurrido. "No me acuerdo de nada, pero vais a tener que soportar a Frankie durante un buen rato", bromea. El veterano corredor se muestra aliviado de que "el hierro no tocase fibra muscular ni hueso y mucho menos la femoral", del que estuvo más cerca.

Brunot, de 59 años, había pedido su mes de vacaciones para acudir al Campeonato del Mundo de veteranos, que se celebra a mediados de octubre. "A ver si esto se cura y voy al Mundial", concluye.