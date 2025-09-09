Baloncesto
El Fibwi Palma quiere contar con su afición a domicilio
El club mallorquín fija un precio de entre 150 y 230 euros para los seguidores, sean abonados o no, que quieran acompañar al equipo en sus salidas
Maria Quetglas
El Fibwi Mallorca quiere vivir con sus aficionados el regreso a la Primera FEB y no sólo en Son Moix. Así, tal y como anunció Guillem Boscana, presidente del club, en la rueda de prensa de presentación de la campaña de socios para esta nueva temporada, la directiva del club ha trabajado durante estas semanas para poder dar forma a una iniciativa que permita a los seguidores, sean socios o no, poder acompañar a los de Pablo Cano en los partidos de visitante.
Así, el equipo mallorquín pone a disposición de los aficionados dos opciones para acompañar al equipo en cada desplazamiento con un precio fijo de 150 euros para socios y de 190 para los no socios si la habitación de hotel es doble y de 190 y 230 euros respectivamente si es individual. El precio incluye tanto los vuelos como el alojamiento con desayuno en el hotel así como el transporte hasta el pabellón y la entrada del partido que el aficionado elija.
Para poder llevar a cabo la reserva, se deberá enviar un mail a basquet@bahiasanagustin.es en donde se le darán las instrucciones para abonar los 50 euros no reembolsables de la reserva del desplazamiento elegido. El resto del desplazamiento se pagará 40 días antes del mismo.
