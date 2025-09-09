Fallece Joan Julve, exentrenador del Manacor

El CD Manacor está de luto por la muerte este lunes de Joan Julve Ramis, jugador y entrenador del primer equipo en diversas etapas de la historia del club y que logró el histórico ascenso a Segunda B en 1984.

Nacido en Manacor el 1 de febrero de 1940, fichó por el club de su ciudad en 1955, debutando en el primer equipo en edad juvenil. En su época de estudiante en Barcelona jugó en el Condal, filial del Barça, y en el Hospitalet, antes de regresar al Manacor, equipo donde se retiró en 1965.

Sus primeros pasos como entrenador los llevó a cabo en el Serverense, los juveniles del Porto Cristo y Manacor y el Olímpic alevín. Una vez obtenido el carnet de categoría nacional dirigió dos temporadas el Manacor de 3ª División.

Arriba: Joan Julve, Pastor, Moltó, Alcover, Mesquida, Salas, bauçà, Llull, Nadal y Pol. Abajo: Munar, Baquero, Loren, Nieto, Riera, Miquel Àngel Nadal y Varela / J.R.

Su hito más importante fue el ascenso del Manacor por primera vez en su historia a la categoría de 2ª División B, el 24 de junio de 1984 en el campo madrileño del Pegaso, tras vencer por 1-2. En la misma eliminatoria (antes se había doblegado al Díter Zafra), había debutado una semana antes en na Capellera el juvenil Miquel Àngel Nadal con victoria local por 4-0. Joan Julve dejó los banquillos para centrarse en su profesión, con cargos de dirección en la Banca March, donde se jubiló a finales del pasado siglo.