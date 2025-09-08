Pilotades: El Sant Jordi luchará por jugar la Copa del Rey

El Sant Jordi de la División de Honor jugará por primera vez en su historia la previa de la Copa del Rey. El conjunto de Palma accede por la puerta grande a esta competición nacional después de que ayer se adjudicara la Copa Illes Balears al golear por 4-0 al Luchador de Eivissa en el campo de Sant Jordi a partido único. Ahora el cuadro palmesano espera con gran ilusión esta cita, que si la superase, le emparejaría con un equipo de Primera División en la primera ronda del torneo.

A los 25 minutos el Sant Jordi ya ganaba por 3-0

La final de la Copa Illes Balears fue de claro dominio del Sant Jordi que en el minuto 25 ya ganaba por 3-0 gracias a los tempraneros goles de Sergio Roque, Pedro Rodríguez y Antonio Ruiz. Ya en la segunda parte Marc Olmedo puso el definitivo 4-0 en un duelo que ya estaba sentenciado. El Sant Jordi alineó a Alejandro Coll, José Custodio (Baltazar), Antonio Ruiz, Pedro Rodríguez (Jordi Calafell), Francisco Olmedo (Coll), Ramírez, Sergio Roque (Marc Olmedo), Font, Alejandro Pons (Matías Muñiz), Tomás Gallardo y Alexandre Valiente (Juan Caseiro), informa B. Vich.

El Arenal se lleva el Ciutat de Llucmajor

El Arenal se proclamó campeón de la 51 edición del Trofeu Ciutat de Llucmajor, celebrado este pasado sábado en esta localidad. El cuadro entrenado por Andrés Troya fue el mejor en el triangular al derrotar por 2-0 al Espanya y por 2-1 al Son Verí. En el otros duelo el anfitrión y el Son Verí igualaron a uno, imponiéndose éste último en la tanda de penaltis, informa T. Romo.

El Balears FC arranca la liga con victoria

El Balears FC se impuso a domicilio al Ona Sant Adrià por 1-3 en la primera jornada del grupo II de Segunda RFEF. Los goles fueron obra de Nerea, Pomer y Perelló.

Iván León ficha por el Noia juvenil

La joven promesa mallorquina de fútbol sala, el ala-pívot Iván León Orue (Palma, 2007), jugará esta temporada en el Noia Portus Apostoli juvenil. Tras marcar 23 goles con el Entreculturas Montesión en el Grupo 3 de División de Honor y pasar por la selección balear cadete y juvenil, el hijo del ex internacional español Rafa León se incorpora al conjunto gallego que compite en el Grupo 1, informa Joan Carles Gibert.

Definida la plantilla del Sant Joan femenino

El Sant Joan femenino de fútbol sala presentó su plantilla para la nueva temporada en una foto oficial en la que posaron jugadoras, entrenadora y delegada. La plantilla está formada por Marta Català (delegada), Maria Antònia Sastre, Margalida Sansó (alta), Marga Ferriol (portera), Joana Maria Gayà, Laura Manera, Margalida Gayà y Neus Cifre (entrenadora). Sentadas figuran Laura Mas (alta), Antònia Alzamora (alta), Noelia Llull, Mercè Bauçà (portera), Maria Ramon, Mercè Mestre y Joana Maria Bergas. También forman parte del equipo Maria Velasco (alta) y Joana Perelló, ausentes en la presentación.