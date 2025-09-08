Golf
La mallorquina Nuria Iturrioz gana el Aramco Houston y suma su primer título desde 2023
La golfista de Son Servera se impone en la cuarta cita de las PIF Global Series saudíes femeninas y logra el noveno triunfo de su carrera
EFE
La mallorquina Nuria Iturrioz logró este domingo el noveno título de su carrera y el primero desde finales de 2023 al ganar el Campeonato Aramco Houston, cuarta cita de las PIF Global Series saudíes femeninas de golf y disputado desde el viernes en el club Golfcrest.
La jugadora de Son Servera, de 29 años, se impuso con 199 golpes totales (13 bajo par), dos menos que su compatriota Carlota Ciganda, con la que estaba empatada en cabeza al empezar el día, y la inglesa Charley Hull, que compartieron la segunda plaza.
Iturrioz cerró este domingo el torneo con una ronda de 68 impactos con seis birdies por dos bogeys. No ganaba desde que el 1 de diciembre de 2023 se impuso en el Santander Golf Tour Málaga. Ciganda acabó con una vuelta de 71.
Con este ya son cinco los títulos de la mallorquina en el Ladies European Tour, circuito en el que están integradas las PIF Global Series y cuya última victoria la firmó el 23 de julio de 2023 en La Sella Open.
