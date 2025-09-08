Futbol
El Margaritense no vol desaparèixer
Aprofitant la setmana més important de l’any de La Vila —ahir va ser la gran festa de La Beata—, s’han presentat els equips
Amb molta voluntat i possiblement amb pocs recursos, un grup de «vileros» intenten tornar posar Santa Margalida en el mapa futbolístic de Mallorca. «Margaritense» ha estat la seva denominació històrica, i així el coneix tothom, encara que el nom oficial hagi estat Club Deportivo i ara incorpori «Atlètic».
El club ha passat per diferents etapes i no totes han estat bones. Sense anar més enfora, l’any passat va estar a punt de desaparèixer, si no hagués estat per la intervenció d’un home que sempre ha fet poble, Miquel Rosselló ‘Parragó’. En Miquel, encara que estigui un poc a l’ombra, s’ha enrevoltat de persones que estimen el futbol i que segurament hi dediquen més hores de les que les seves famílies voldrien. Però, ja ho té això el fet de formar un club i sobretot uns equips de futbol, començant pels aficionats i passant per totes les categories amb la intenció d’anar conquerint fites i pujar de categoria.
Aprofitant la setmana més important de l’any de La Vila —ahir va ser la gran festa de La Beata—, s’han presentat els equips disputant partits amistosos, com el de dimecres contra un altre històric, el Constància B. Abans presentaren els jugadors aficionats —la majoria, de La Vila— i l’equip tècnic, entre el qual hi ha Joan Roig ‘de Can Malet’, com a entrenador, i Manolo Calero, el preparador físic i coordinador de camp, acompanyats de Jaume Campomar i David Whitte. Però l’objectiu prioritari del president del club, Xisco Rosselló ‘Cocou’, són les categories inferiors, els infants.
A hores d’ara, ja n’hi 150 socis
Al contrari de l’any passat, que no hi havia res, enguany han constituït l’Escoleta i ja s’hi han apuntat 42 nins. A aquests 42 futurs futbolistes, hi hem d’afegir la resta d’equips, que van des dels prebenjamins fins als aficionats. No hi ha dubte, la convocatòria ha estat un èxit total. El mateix passa amb l’acollida que ha tengut la iniciativa pel que fa a nombre de socis. A hores d’ara, ja n’hi ha prop de 150 d’inscrits, quan l’any passat tampoc ningú no es va voler comprometre a pagar una quota de 30 euros.
Segons la directiva, formada per nou membres, pensa que aquesta quantitat servirà per pagar qualque arbitratge. «Si empatam, ja anirà bé» —diu en Xisco, que només vol que el futbol de Santa Margalida i sobretot els més petits tenguin la possibilitat de practicar el seu esport preferit. D’això se’n diu crear afició a partir del futbol base.
