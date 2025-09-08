Balonmano
El Handbol Mallorca cierra la pretemporada
Los de Sergio Sevilla finalizan su preparación en Barcelona con dos derrotas y una victoria
El Handbol Mallorca cerró este fin de semana su preparación de cara al inicio liguero con un exigente desplazamiento a Barcelona, donde disputó tres encuentros amistosos.
El primer choque tuvo lugar en un escenario histórico del balonmano europeo: el Pavelló Olímpic de Granollers. Allí, los hombres de Sergio Sevilla perdieron por 34-31 ante el filial del Balonmano Granollers, un conjunto que contó con varios jugadores habituales en el primer equipo.
Fue un partido intenso, con fases de gran nivel por parte de los mallorquines, que llegaron a ponerse por delante en el marcador mediada la segunda mitad. Sin embargo, en los últimos minutos los catalanes tuvieron que emplearse a fondo para remontar y acabar llevándose la victoria.
Los dos siguientes encuentros se celebraron en el Pavelló de Ferro, en Sant Andreu (Barcelona). Contra Handbol Sant Cugat, en un duelo pactado a dos tiempos de veinte minutos que se saldó con otra derrota (21- 17), el equipo balear acusó el cansancio acumulado del viaje y no pudo desplegar su mejor juego.
En este partido debutaron con el primer equipo tres jóvenes canteranos: Ioannes Caldentey, Andrés Ruiz y Joan Morey, que sumaron sus primeros minutos a nivel sénior.
El último amistoso, frente a Handbol Espanyol (un solo tiempo de 25 minutos), dejó mejores sensaciones. Los mallorquines jugaron con más soltura y fueron capaces de desbordar por momentos a los pericos, cerrando la pretemporada con una ajustada victoria (10-11).
Tras estas semanas de preparación. el Handbol Mallorca debutará este sábado (19:30h) en el Pabellón de San Basilio frente al UCAM CBM Murcia.
La valoración de Sergio Sevilla
Después de los tres últimos amistosos, el entrenador Sergio Sevilla realizó la siguiente valoración: “El balance es positivo porque nos permite jugar varios partidos que en Baleares por desgracia no podemos jugar. Ante Granollers, nos hemos encontrado con un rival que es lo más parecido a lo que nos encontraremos en la competición regular, podemos sacar muchas cosas positivas de este partido, hemos sabido competir muy bien durante los sesenta minutos y en los instantes finales no hemos estado acertados. En definitiva, estamos muy contentos y sacamos cosas positivas”.
Acerca del resto de partidos, aseguró: “En los otros dos partidos hemos buscado más dosificar a los jugadores, dar oportunidades a los juveniles que han entrenado con nosotros en la pretemporada y les hemos premiado por ello. Finalmente, nos hemos cargado físicamente y hemos sacado conclusiones positivas”.
“Ahora mismo la gente comienza a estar más enfocada en la competición y queremos estar lo más arriba para ello, hay que trabajar al para sacar un buen resultado en Murcia”, finalizó el técnico.
- Dos muertos y cuatro heridos en un choque entre dos coches entre Manacor y Porto Cristo
- Adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
- Temporada 2025: El turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado
- La Patrona más electrónica conquista el Parc de la Mar en Palma
- El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida
- Oportunidad en Palma de Mallorca: precioso piso con terraza, piscina y a un paso de la playa
- La misteriosa muerte de Yago Campos, el influencer y modelo de 25 años que ha sido encontrado en un resort de lujo de Mykonos
- Proyectan hacer reversible el trasvase de sa Costera para llevar agua de s’Estremera a Sóller