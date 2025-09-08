El Handbol Mallorca cierra la pretemporada

El Handbol Mallorca cerró este fin de semana su preparación de cara al inicio liguero con un exigente desplazamiento a Barcelona, donde disputó tres encuentros amistosos.

El primer choque tuvo lugar en un escenario histórico del balonmano europeo: el Pavelló Olímpic de Granollers. Allí, los hombres de Sergio Sevilla perdieron por 34-31 ante el filial del Balonmano Granollers, un conjunto que contó con varios jugadores habituales en el primer equipo.

Fue un partido intenso, con fases de gran nivel por parte de los mallorquines, que llegaron a ponerse por delante en el marcador mediada la segunda mitad. Sin embargo, en los últimos minutos los catalanes tuvieron que emplearse a fondo para remontar y acabar llevándose la victoria.

Los dos siguientes encuentros se celebraron en el Pavelló de Ferro, en Sant Andreu (Barcelona). Contra Handbol Sant Cugat, en un duelo pactado a dos tiempos de veinte minutos que se saldó con otra derrota (21- 17), el equipo balear acusó el cansancio acumulado del viaje y no pudo desplegar su mejor juego.

En este partido debutaron con el primer equipo tres jóvenes canteranos: Ioannes Caldentey, Andrés Ruiz y Joan Morey, que sumaron sus primeros minutos a nivel sénior.

El último amistoso, frente a Handbol Espanyol (un solo tiempo de 25 minutos), dejó mejores sensaciones. Los mallorquines jugaron con más soltura y fueron capaces de desbordar por momentos a los pericos, cerrando la pretemporada con una ajustada victoria (10-11).

Tras estas semanas de preparación. el Handbol Mallorca debutará este sábado (19:30h) en el Pabellón de San Basilio frente al UCAM CBM Murcia.

La valoración de Sergio Sevilla

Después de los tres últimos amistosos, el entrenador Sergio Sevilla realizó la siguiente valoración: “El balance es positivo porque nos permite jugar varios partidos que en Baleares por desgracia no podemos jugar. Ante Granollers, nos hemos encontrado con un rival que es lo más parecido a lo que nos encontraremos en la competición regular, podemos sacar muchas cosas positivas de este partido, hemos sabido competir muy bien durante los sesenta minutos y en los instantes finales no hemos estado acertados. En definitiva, estamos muy contentos y sacamos cosas positivas”.

Acerca del resto de partidos, aseguró: “En los otros dos partidos hemos buscado más dosificar a los jugadores, dar oportunidades a los juveniles que han entrenado con nosotros en la pretemporada y les hemos premiado por ello. Finalmente, nos hemos cargado físicamente y hemos sacado conclusiones positivas”.

“Ahora mismo la gente comienza a estar más enfocada en la competición y queremos estar lo más arriba para ello, hay que trabajar al para sacar un buen resultado en Murcia”, finalizó el técnico.