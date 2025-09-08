Ciclismo
El ciclista Frank Brunot sufre un aparatoso accidente en el velódromo de Son Moix
El veterano corredor se ha clavado un hierro en la ingle mientras entrenaba con su compañero
Susto enorme en el velódromo de Son Moix. El veterano ciclista François Xavier Brunot Pozo, más conocido como 'Frank' y habitual participante en la categoría máster en Mallorca, ha sufrido un grave accidente este lunes mientras entrenaba en la pista. Tras ser atendido por los servicios del 061, ha sido trasladado al hospital para tratar sus heridas.
El suceso ha ocurrido en la tarde de este lunes. Alrededor de las 16:30 horas, Frank, ganador en varias ocasiones del campeonato de Baleares en su categoría y muy conocido en la isla, estaba entrenando por parejas junto a otros ciclistas. Al parecer, una barrera rota con un hierro que sobresalía hacia la pista ha sido la causante del accidente. El primer corredor ha podido esquivarla, pero no así el ciclista de 59 años, que ha impactado de lleno, clavándose el hierro en la ingle y creando una gran alarma entre los presentes.
Una herida grave y muy aparatosa que ha requerido la presencia del 061, que, tras atender en primer lugar al herido, reclamaron la presencia de los Bomberos de Palma, ya que han considerado que quizá convenía cortar el hierro y no retirarlo de la pierna para evitar males mayores. Finalmente, esta opción no ha sido necesaria y ha sido trasladado a un hospital de Palma, donde le han intervenido quirúrjicamente con final satisfactorio.
