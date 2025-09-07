Zahía Pérez y España se despiden del Mundial con una derrota

La selección española femenina de rugby cerró este domingo en York (Inglaterra) su participación en el Mundial con derrota (29-21) frente al quince de Japón en un partido marcado por la igualdad y en el que pagó muy caro su deficiente segundo parcial, en el que solo mostró su verdadera faz tras encajar cuatro ensayos en 34 minutos.

Dos ensayos bajo palos con conversión de Cris Blanco y Mónica Castelo en el primer tiempo dejaron a la media parte un más que esperanzador 5 a 14. Tras el descanso, cayó en picado el juego de Las Leonas, quedando a merced de las niponas. Un parcial de 24 a 7 alejó a España del triunfo final aunque sumó su segundo bonus defensivo del campeonato.

Zahía lo jugó todo

La calvianera Zahía Pérez gozó de plena confianza por parte de Juan González ‘Marru’. Disputó todos los minutos de los tres partidos en los que estuvo en el quince de salida, jugando tanto de primer centro como de apertura.

La mallorquina acumula ya 33 internacionalidades con la absoluta. Lejos de las 47 que sumó la también calvianera Merche Batidor, que además llegó a ser capitana de Las Leonas, participando en dos Copas del Mundo. Cifras al alcance de la actual apertura del Cisneros de Madrid.