Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motociclismo

Alex Márquez logra su segunda victoria de la temporada en Montmeló

El piloto se ha impuesto por delante de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) y del italiano Enea Bastianini (KTM RC 16).

Marc Márquez.

Marc Márquez. / EFE

EFE

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) ha logrado su segunda victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que se ha disputado en el circuito Barcelona-Cataluña, por delante de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) y del italiano Enea Bastianini (KTM RC 16). 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents