El Porreres pierde en el descuento en su estreno en Segunda RFEF

Dos goles del Barça Atlètic en el tiempo de descuento han dejado al Porreres sin puntuar en su estreno en Segunda RFEF en el Estadi Johan Cruyff (2-0). Los futbolistas de Miguel Soler han dado la cara en todo momento, en un partido en el que han centrado sus esfuerzos en defender su portería

El partido ha sido de claro dominio del filial del Barça, que no ha encontrado la forma de romper la muralla de un Porreres con las ideas muy claras: no dejar jugar y buscar sorprender a la contra. El monólogo culé no ha tenido éxito, porque tampoco ha sido eficaz en el remate, ni en el primer tiempo ni en el segundo.

En los minutos finales el Porreres se ha estirado con varios pelotazos que le han permitido sacar faltas y, a balón parado, acercarse a la portería local, aunque sin peligro. Superado el minuto 90, tras aguantar bien en defensa, un balón centrado desde el lateral por Anaya ha sido rematado de cabeza por Barberà (1-0, m.91). Dos minutos después, Toni Fernández ha sentenciado tras robar el balón cuando intentaba salir desde su defensa el Porreres (2-0, m.93).

(Habrá ampliación)