Fútbol | Segunda RFEF
El Porreres pierde en el descuento en su estreno en Segunda RFEF
El equipo de Miguel Soler da la cara hasta el minuto 90 en su visita al Barça Atlètic (2-0)
Lluís Gómez
Dos goles del Barça Atlètic en el tiempo de descuento han dejado al Porreres sin puntuar en su estreno en Segunda RFEF en el Estadi Johan Cruyff (2-0). Los futbolistas de Miguel Soler han dado la cara en todo momento, en un partido en el que han centrado sus esfuerzos en defender su portería
El partido ha sido de claro dominio del filial del Barça, que no ha encontrado la forma de romper la muralla de un Porreres con las ideas muy claras: no dejar jugar y buscar sorprender a la contra. El monólogo culé no ha tenido éxito, porque tampoco ha sido eficaz en el remate, ni en el primer tiempo ni en el segundo.
En los minutos finales el Porreres se ha estirado con varios pelotazos que le han permitido sacar faltas y, a balón parado, acercarse a la portería local, aunque sin peligro. Superado el minuto 90, tras aguantar bien en defensa, un balón centrado desde el lateral por Anaya ha sido rematado de cabeza por Barberà (1-0, m.91). Dos minutos después, Toni Fernández ha sentenciado tras robar el balón cuando intentaba salir desde su defensa el Porreres (2-0, m.93).
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Azuquita, miembro de los Rumba Kings, muere en Palma a los 47 años
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
- Cierra la inmobiliaria de lujo Neptunus International en Mallorca: qué hay detrás de su adiós
- Guía para no perderse nada en la Patrona 2025: conciertos, horarios y artistas de la 'fiesta de verano' de Palma
- Un estudio de la UIB señala que las Baleares se parecen más a otras islas europeas que entre sí mismas
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal