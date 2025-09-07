Obituario
Muere Joan Aloy, conocido locutor deportivo de los años 90
Cubrió la información del Mallorca y retransmitió sus partidos en la Cadena Cope
El periodismo deportivo ha conocido este fin de semana el fallecimiento, a los 61 años, de Joan Aloy Pons, conocido locutor de radio que a finales del siglo pasado cubrió la información diaria del Mallorca y se hizo popular por las retransmisiones de sus partidos.
Joan Aloy se convirtió en un referente de la redacción deportiva de la Cadena Cope, en donde su particular filosofía se hizo notar. También en el resto de sus compañeros de profesión, entre los que quedó huella.
Aloy, siempre dispuesto a echar un cable a sus compañeros, fue durante unos años el buque insignia de la Cope en lo que a la información del Mallorca se refiere. Su estilo causó impacto en esos años, ya que se salía de lo convencional. Era apasionado cuando retransmitía los partidos, con un estilo algo irreverente que hoy en día sería hasta considerado políticamente incorrecto y con un ingenio muy personal.
Fue precisamente su especial visión de la vida la que dio paso a su desconexión de los micrófonos, abandonando la profesión. Volvió años después, pero por un corto espacio de tiempo, también en la Cope. Lejos de los micrófonos, su vida dio un cambio radical y permaneció alejado de los medios de comunicación.
