Ciclismo
Francesc Bennàssar se pierde el resto de la temporada por lesión
El mallorquín es la gran ausencia de Balears en el Campeonato de España de pista
El ciclista se lesionó el pasado fin de semana tras sufrir una caída en la Vuelta a Castilla y León
Tomeu Arbona
El menor de los hermanos Bennàsssar, Francesc, estuvo ayer sábado presenciando la jornada ciclista en Llubí con su brazo derecho en cabestrillo. El ciclista mallorquín, sub-23 y enrolado en el equipo Cortizo, sufrió una caída el domingo de la pasada semana en el esprint final de la segunda jornada de la Vuelta a Castilla y León, con final en la localidad de Castellar de Santiago (Ciudad Real). Fue evacuado al centro hospitalario de Manzanares (Madrid), en donde se confirmó su lesión.
En consecuencia, el reciente ganador del Memorial Francesc Alomar, el Conservas Rosselló en Llubí, el Guillen Zuzama en Son Ferriol o el memorial Miquel Pol en Mancor de la Vall, varias de las pruebas que se han disputado este verano en Mallorca, da por acabada la temporada competitiva.
Baja importante en el Nacional de pista
Francesc Bennàssar debía estar este fin de semana en Valencia con el combinado balear que disputa los Campeonatos de España de ciclismo en pista. Un Nacional en el que su ausencia ha rebajado las posibilidades en el medallero (el año pasado logró varias medallas).
Aun así, la cosecha será importante en un campeonato que se inició el viernes y finaliza hoy domingo. De hecho, su hermano Joan Martí conquistó el pasado viernes la medalla de oro y el título nacional en persecución individual, mientras que Marga López se hizo con la medalla de plata en la prueba de scratch.
