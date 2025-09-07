Ciclismo
La etapa 15 de la Vuelta a España, en directo: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos
El pelotón deja Asturias para llegar a Galicia en una jornada de media montaña propicia para las escapadas
Redacción
Este domingo el pelorón de la Vuelta a España encara la decimoquinta etapa, entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167 kilómetros. Jornada de media montaña que sale de Asturias y llega a Galicia con un perfil ondulado propicio para las escapadas.
Los ciclistas afrontarán dos altos puntuables antes del ecuador del trayecto, en ambos casos ascensiones largas y tendidas: el puerto de La Garganta (primera categoría, 16,5 km al 5,1) y el de Barbeitos (segunda categoría, 11,9 km al 3,9). Las sorpresas serán improbables, no imposibles.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Azuquita, miembro de los Rumba Kings, muere en Palma a los 47 años
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
- Cierra la inmobiliaria de lujo Neptunus International en Mallorca: qué hay detrás de su adiós
- Guía para no perderse nada en la Patrona 2025: conciertos, horarios y artistas de la 'fiesta de verano' de Palma
- Un estudio de la UIB señala que las Baleares se parecen más a otras islas europeas que entre sí mismas
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal