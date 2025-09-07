Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

La etapa 15 de la Vuelta a España, en directo: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos

El pelotón deja Asturias para llegar a Galicia en una jornada de media montaña propicia para las escapadas

El pelotón de la Vuelta a España.

El pelotón de la Vuelta a España. / Javier Lizon / EFE

Redacción

Este domingo el pelorón de la Vuelta a España encara la decimoquinta etapa, entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167 kilómetros. Jornada de media montaña que sale de Asturias y llega a Galicia con un perfil ondulado propicio para las escapadas.

Los ciclistas afrontarán dos altos puntuables antes del ecuador del trayecto, en ambos casos ascensiones largas y tendidas: el puerto de La Garganta (primera categoría, 16,5 km al 5,1) y el de Barbeitos (segunda categoría, 11,9 km al 3,9). Las sorpresas serán improbables, no imposibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Azuquita, miembro de los Rumba Kings, muere en Palma a los 47 años
  2. Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
  3. Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
  4. Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
  5. Cierra la inmobiliaria de lujo Neptunus International en Mallorca: qué hay detrás de su adiós
  6. Guía para no perderse nada en la Patrona 2025: conciertos, horarios y artistas de la 'fiesta de verano' de Palma
  7. Un estudio de la UIB señala que las Baleares se parecen más a otras islas europeas que entre sí mismas
  8. Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal

Londres vive su primera huelga general de metro desde 2023

Londres vive su primera huelga general de metro desde 2023

Muere el historiador Ramon Rosselló Vaquer, figura clave en el estudio de la historia de los pueblos de Mallorca

Muere el historiador Ramon Rosselló Vaquer, figura clave en el estudio de la historia de los pueblos de Mallorca

Dos detenidos en Bilbao por una agresión sexual a una mujer que pernoctaba en un pabellón abandonado

Dos detenidos en Bilbao por una agresión sexual a una mujer que pernoctaba en un pabellón abandonado

Francesc Bennàssar se pierde el resto de la temporada por lesión

Francesc Bennàssar se pierde el resto de la temporada por lesión

Sigue en directo la carrera en Montmeló de MotoGP 2025

Sigue en directo la carrera en Montmeló de MotoGP 2025

Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo

Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo

Detenida una limpiadora por robar más de 20.000 euros en joyas en la casa donde trabajaba en Palma

Detenida una limpiadora por robar más de 20.000 euros en joyas en la casa donde trabajaba en Palma

Residente alza la voz contra el “genocidio” en Gaza junto a miles de mexicanos

Residente alza la voz contra el “genocidio” en Gaza junto a miles de mexicanos
Tracking Pixel Contents