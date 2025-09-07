Brillante actuación de Baleares en los Nacionales de ciclismo en pista

La selección de pista de Baleares firmó un año más una gran actuación en los Campeonatos de España de ciclismo en pista, disputado en Valencia. En total, los corredores de las islas consiguieron 16 medallas: 10 de oro, 5 de plata y 1 bronce.

La jornada más exitosa fue este domingo, con siete oros y dos platas. Destacó en especial la cuarteta de persecución -Xavi Cañellas, Joan Martí Bennàssar, Lluc Dols y Sergi Amengual– con su título nacional, además del oro de Cañellas en la puntuación.

También brilló el combinado balear en la modalidad de paraciclismo, con un oro de Joan Sansó (junto a Eloy Teruel) y una plata para Adrián Planells. En féminas, de nuevo, Marga López volvió a subir al podio.

En Valencia estuvieron acompañado a los ciclistas los seleccionadores Miquel Alzamora y Andreu Salvà (paralimpico), además de Norbey Andrade, responsable de pista de la FCIB, y del presidente de la Federación Balear, Toni Bauzà.

Los medallistas de Baleares