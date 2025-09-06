Fútbol
Mariona se impone a Lucía Corrales en el derbi Arsenal-London City Lionesses
La futbolista de Felanitx fue titular en la goleada (4-1) de las campeonas de la Champions League
La jugadora de Inca debutó con su equipo, que se estrenaba en la Premier, en el minuto 93
Mariona Caldentey salió vencedora en su particular duelo con Lucía Corrales, en el primer enfrentamiento de dos jugadoras mallorquinas en la Premier League femenina. El Arsenal, vigente campeón de la Champions League, goleó (4-1), con remontada incluida, al London City Lionesses, equipo que ascendió la temporada pasada y que se estrenó con derrota en la Barclays Women’s Super League.
Titular indiscutible, mejor jugadora de la pasada Premier y aspirante al Balón de Oro, Mariona Caldentey lideró el juego de un Arsenal que, contra pronóstico, se vio sorprendido en el arranque del partido por el novato London City Lionesses. En un día histórico para las visitantes, la sueca Kosovare Asllani, enmudeció a los 38.000 aficionados locales al transformar un penalti en el minuto 17.
Lucía Corrales, suplente
La mallorquina Lucía Corrales lo celebraba desde el banquillo. La inquera había firmado esta misma semana por el London y con solo un par de entrenos ya había entrado en la convocatoria. Pero la alegría no duró demasiado para su equipo. Olivia Smith empató en el minuto 28 con un gran disparo y a partir de ahí el partido fue del Arsenal, que se adelantó en el marcador en el descuento del primer periodo (2-1, Chloe Kelly).
En el segundo tiempo, el Arsenal mantuvo el control del partido, mostrándose bastante superior a un London City que ni siquiera conseguía acercarse a la portería de las campeonas de Europa. Los cambios dieron aire fresco a las locales, que tuvieron a Mariona Caldentey como la futbolista encargada de dar serenidad a su dominio. Blackstenius y Maanum, en dos minutos (82 y 83) acabaron por sellar la goleada.
La mallorquina Lucía Corrales, último refuerzo del London City Lionesses –pagó su cláusula de rescisión de 500.000 euros al Barça– saltó al campo en el minuto 93, lo mínimo para entrar en el acta y saludar tras el pitido final a su excompañera Mariona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Azuquita, miembro de los Rumba Kings, muere en Palma a los 47 años
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
- Guía para no perderse nada en la Patrona 2025: conciertos, horarios y artistas de la 'fiesta de verano' de Palma
- Este es el tiempo que podrán permanecer los inquilinos en la vivienda aunque el casero no renueve su contrato
- Cierra la inmobiliaria de lujo Neptunus International en Mallorca: qué hay detrás de su adiós
- Fecha de entrega del bote de Pasapalabra: la entrevista en El Hormiguero a Manu y Rosa que lo precede