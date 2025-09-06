Mariona se impone a Lucía Corrales en el derbi Arsenal-London City Lionesses

Mariona Caldentey salió vencedora en su particular duelo con Lucía Corrales, en el primer enfrentamiento de dos jugadoras mallorquinas en la Premier League femenina. El Arsenal, vigente campeón de la Champions League, goleó (4-1), con remontada incluida, al London City Lionesses, equipo que ascendió la temporada pasada y que se estrenó con derrota en la Barclays Women’s Super League.

Titular indiscutible, mejor jugadora de la pasada Premier y aspirante al Balón de Oro, Mariona Caldentey lideró el juego de un Arsenal que, contra pronóstico, se vio sorprendido en el arranque del partido por el novato London City Lionesses. En un día histórico para las visitantes, la sueca Kosovare Asllani, enmudeció a los 38.000 aficionados locales al transformar un penalti en el minuto 17.

Mariona Caldentey, en el partido entre el Arsenal y el London / @ArsenalWFC

Lucía Corrales, suplente

La mallorquina Lucía Corrales lo celebraba desde el banquillo. La inquera había firmado esta misma semana por el London y con solo un par de entrenos ya había entrado en la convocatoria. Pero la alegría no duró demasiado para su equipo. Olivia Smith empató en el minuto 28 con un gran disparo y a partir de ahí el partido fue del Arsenal, que se adelantó en el marcador en el descuento del primer periodo (2-1, Chloe Kelly).

En el segundo tiempo, el Arsenal mantuvo el control del partido, mostrándose bastante superior a un London City que ni siquiera conseguía acercarse a la portería de las campeonas de Europa. Los cambios dieron aire fresco a las locales, que tuvieron a Mariona Caldentey como la futbolista encargada de dar serenidad a su dominio. Blackstenius y Maanum, en dos minutos (82 y 83) acabaron por sellar la goleada.

La mallorquina Lucía Corrales, último refuerzo del London City Lionesses –pagó su cláusula de rescisión de 500.000 euros al Barça– saltó al campo en el minuto 93, lo mínimo para entrar en el acta y saludar tras el pitido final a su excompañera Mariona.