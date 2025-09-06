Marc Márquez aprovecha un error de Àlex para ampliar su racha

"Me temo que se ha relajado cuando ha visto que yo ya había lanzado la toalla, pues era más rápido que yo, tenía más ritmo y ya me conformaba con el segundo puesto que, en este circuito que me ha generado muy pocas alegrías, ya estaba bien, muy bien", señaló Marc Márquez (Ducati), instantes después de conseguir la 15ª victoria consecutiva (24 triunfos de 29 posibles) al ver caer a su hermano Àlex (Ducati), gran dominador de la carrera, vamos que era el claro ganador, se fue al suelo en la curva 10 del Circuit, solo, solito, cuando llevaba ya más de 1.5 segundos a su hermano.

"Yo nunca engaño y sabía que Àlex estaba para ganar en Barcelona y, hasta su caída, era claro dominador", siguió explicando Marc, que continúa sin pensar, ni mucho menos, en conquistar, en certificar, el título, su novena corona, la semana que viene en Misano, la casa de Valentino Rossi. "Dije que surgirían situaciones especiales antes de que finalizase la temporada y que debería conformarme, a veces, con el podio o, incluso, con la cuarta o quinta posición. Y, hoy, mira por donde, era una de esas carreras en las que no podía ganar. O, sí, en caso de que, como por desgracia ha ocurrido, se fuera al suelo el líder. Encima, quien mandaba era Àlex, que era mucho más rápido y regular que yo".

"Àlex, como había pronosticado el jueves, volaba en la pista, era imposible de alcanzar, yo ya había lanzado la toalla y, justo en la siguiente vuelta, él se ha despistado, ha perdido la concentración pensando, tal vez, que ya estaba hecho y se ha ido al suelo"

Marc, que estaba entre contento y triste, celebró, discretamente, la conquista del titulo de constructores por parte de Ducati y, también, claro el aumento de su ventaja sobre el 'Pistolas'. "Nunca se sabe qué puede pasar. Yo, hoy, no podía ganar. Y, no solo se ha caído Àlex, sino que yo he salvado, milagrosamente, una caída, otra 'salvada' más, aquí esta la marca en mi codo izquierdo, donde, en la subida a la Moreneta, en los últimos lances de carrera. Repito, así son las carreras".

La carrera ha arrancado con una extraordinaria salida de Àlex desde la 'pole' con récord que había conseguido por la mañana no solo liderar la parrilla sino el récord del Circuit. Y no solo trazó la primera curva en cabeza sino que se fue, se fue, se fue, hasta tener más de un segundo sobre su hermano y, sin duda, convertirse en el gran favorito, como dijo su hermano el jueves, de la carrera. Pero, cuando faltaban cuatro vueltas para el final, Àlex perdió, incomprensiblemente, el control de su Ducati, derrapó en exceso, se fue al suelo y entregó la victoria a su hermano en bandeja.

"Yo sabía que Àlex se escaparía", comentó Marc. "Y no solo eso sino que, poco antes de irnos hacia la parrilla, le comenté a Àlex que iba a intentar seguirle, pues estaba convencido de que se iba a escapar. Es más, cuando se ha puesto líder nada más apagarse el semáforo, he peleado duro, primero con Fabio (Quartararo), con quien me he tocado y, luego, en la primera curva con Pedro (Acosta) porque quería colocarme a la estela de Àlex".

Pero aún así, aun colocándose a rebufo de Àlex, Marc ha tenido imposible seguir, rodar, a su ritmo. El 'Pistolas', que lleva un fin de semana velocísimo ("vuela, vuela, en esta pista vuela", señala Marc), se merecía hoy la victoria. "Solo podía haber hoy un vencedor, que era Àlex y te diré que sigo viéndolo favorito en la larga de mañana donde, eso sí, yo tendré más posibilidades de darle caza y pelear con él".

Marc Márquez cuenta, ahora, con 187 puntos de ventaja sobre Àlex. Si mañana sale de Barcelona con un margen de 185 puntos, tendrá la primera pelota de título, la próxima semana, en Misano, la casa de Valentino Rossi

Marc explicó que justo cuando él había lanzado la toalla y se había conformado con la plata de la 'sprint', Àlex, en la siguiente vuelta, ha perdido la concentración, ha creído que lo tenía ganado y, como reconoció Marc, "con estas motos siempre, siempre, debes correr a tope de concentración, de lo contrario corres el riesgo de irte al suelo. Y, mira, yo también he estado a punto de caerme, pero la he salvado".

Marc cuenta, ahora, con 187 puntos de ventaja sobre Àlex y si mañana, en el auténtico GP, conserva esa ventaja, la aumenta o solamente pierde dos puntos con respecto al 'Pistolas', es decir, abandona Montmeló con 185 o más puntos sobre su rival al título, entonces tendrá la primera pelota de partido en Misano para conquistar, en el 'jardín de Rossi', su noveno título con el que empatará a cetros mundiales con el 'Doctor'. Ni que decir tiene que el (aún) ocho veces campeón del mundo no piensa en esa posibilidad "pues cuando piensas esas cosas, es cuando te despistas y sufres".

Clasificación de la carrera al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 58.946 segundos; 2. Fabio Quartararo (Yamaha), a 1.299 segundos; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 3.553 segundos; 4. Pedro Acosta (KTM), a 5.868 segundos y 5. Enea Bastianini (KTM), a 5.913 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 467 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 280; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 228; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 197 y 5. Pedro ACOSTA (España), 170.