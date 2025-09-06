José Contreras, entrenador del Andratx: «Veo a la plantilla y la gente muy motivada»

El Andratx se ha convertido en uno de los habituales en la Segunda RFEF por méritos propios. Esta temporada que empieza este fin de semana será la segunda consecutiva que logran los gallos gracias a una espectacular remontada en la pasada campaña en la segunda vuelta de la Liga, en la que el cuadro andritxol hizo número de promoción de ascenso. Al frente vuelve a estar, como ha estado desde el principio, hace ocho temporadas, el entrenador José Contreras, que tiene un cariz especial para que sus equipos rindan por encima de sus posibilidades. La plantilla mantiene el bloque de la pasada edición pero se ha reforzado con más de una docena de futbolistas. «Tengo la misma ilusión que el primer día», destaca en una entrevista, como han realizado esta semana el resto de técnicos de los equipos mallorquines de la categoría, a Diario de Mallorca.

-Una nueva temporada con el Andratx, su octava, que se dice pronto, y nuevamente en la Segunda RFEF. ¿Cómo afronta esta campaña?

-Estoy con la misma ilusión que el primer día. Además, estar en el Andratx es como estar en mi casa. Tenemos muchas ganas de empezar (lo harán hoy en sa Plana, a las 19:00 horas, ante el siempre competitivo e histórico Sant Andreu) ante nuestra gente, a la que queremos regalar la primera victoria de esta campaña. Con enormes ganas de que ruede la pelota ya.

-En la pasada edición comenzaron de manera irregular al no disponer de su campo, este año comienzan en casa.

-La temporada pasada tuvimos un comienzo muy complicado porque no pudimos empezar la pretemporada ni el inicio de la competición en nuestro feudo debido a las obras de adecuación que se hicieron. Estuvimos nueve partidos lejos de sa Plana y eso fue una losa muy grande que después supimos reponernos, pero nos costó mucho. La idea es dar continuidad a la segunda vuelta que hicimos en la pasada campaña e intentar comenzar lo mejor posible para que nos dé estabilidad. Veo a la plantilla y la gente muy motivada.

-¿Sa Plana es tan vital para ustedes?

-Nosotros sabemos que para nosotros y nuestra gente es muy importante, más que otros equipos. Está claro que tenemos un plus extra cada domingo con nuestra afición. Intentaremos volverles a dar muchas alegrías a base de competir y hacer las cosas bien. No queremos defraudarles como ellos no han hecho con nosotros. Tenemos una hinchada ejemplar, la verdad. Nos sentimos muy reforzados con ellos.

Contreras se dirige a sus jugadores antes de un amistoso / CE Andratx

-¿Qué plantilla ha confeccionado para esta Liga?

-Al final como cada año nos hemos tenido que reinventar. Ha habido jugadores que se han ido y otros que han venido. Hemos de apostar ahora por los que han llegado, chicos que no han tocado esta categoría pero que hay que darles esa confianza que necesitan. Es vital que enseguida adquieran confianza y lo que es la categoría y lo que queremos de ellos para beneficio del equipo. Lo que quiero de todos es que compitan en todos los partidos; no entiendo otra cosa, tanto en nuestro campo como fuera.

-¿Cómo es esta Liga?

-Este año, como diría que casi cada temporada en esta categoría, es un grupo muy complicado. Tenemos, por ejemplo, a todo un Barcelona B, que eso te lo dice todo. Será muy bonito. Intentaremos como cada año ir partido a partido. Sé que es un tópico, pero no podemos pensar de otra manera en una competición que será muy reñida, muy disputada y en la que los puntos serán muy difíciles de lograr. Queremos, y la plantilla lo sabe, que los equipos que se enfrenten a nosotros no estén cómodos, que seamos un rival difícil, que no da por perdido un balón. Al final esta tiene que ser nuestra esencia. Intentaremos, que para nosotros es muy complicado, luchar contra estos clubes; pero eso es lo bonito del fútbol, que conjuntos humildes como el nuestro se puedan codear en esta categoría, que sabemos que no es la nuestra, aunque seguiremos luchando para seguir en ella.

-Cinco equipos de Balears, habrá muchos derbis.

-Dice mucho del buen hacer de los clubes y de los jugadores de Baleares. Es bonito que podamos jugar ante cuatro equipos de esta comunidad y que el aficionado lo pueda disfrutar, que es de lo que se trata. Para mí es algo positivo ya que la gente puede acompañarnos, especialmente en Mallorca. Para nosotros es muy importante que nuestra afición pueda venir a Porreres, sa Pobla o al Estadi Balear.

-¿Hay mimbres para tantos clubes en esta comunidad?

-Al final, que haya muchos equipos significa que los jugadores se muevan más. El mercado, confeccionar la plantilla, especialmente para equipos humildes como el nuestro, ha sido difícil. Pero al final apostamos por gente que no tuvo su oportunidad y ahora en el Andratx la tendrá. Igual que es bonito por el número, es malo para los humildes ya que los jugadores tienes más posibilidades de elegir. Tenemos que adaptarnos y ser competitivos, no queda otra.

-¿Qué le dice a los aficionados ‘gallos’?

-Gracias, muchas gracias. Lo tenemos claro. Siempre nos acompañan. Nosotros no les pensamos fallar, lo daremos todo sobre el campo para volver a conseguir el objetivo de la permanencia.