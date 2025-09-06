Feliz retorno del Poblense a Segunda RFEF

El Poblense entró con buen pie en su retorno a la Segunda REF imponiéndose al Espanyol B (1-0), en un partido muy disputado por parte de ambos equipos. Buen ambiente en las pobladas gradas del Polideportivo Municipal con una afición local animosa para con su equipo en el partido inaugural de una temporada que se presenta atractiva a tenor de los equipos que conforman el grupo.

El primer tiempo tuvo un desarrollo bastante intenso e igualado, con un Poblense que salió dispuesto a tomar la iniciativa del encuentro, aún que con las preceptivas cautelas para contener las embestidas de su rival, un Espanyol muy bien situado sobre el terreno de juego y con las ideas claras a la hora de hilvanar su acciones ofensivas sobre las inmediaciones del área local.

Por su parte, el Poblense, además de ejercer un ordenado control sobre su rival, buscó, por medio de jugadas bien hilvanadas acercarse al área visitante, con algunas acciones peligrosas sobre el marco defendido por Llorenç, que se vio obligado a efectuar varias acertadas intervenciones.

Después del descanso, el encuentro transcurrió por los mismos cauces, con intencionadas llegadas a las áreas adversarias por parte de ambas delanteras y ocasiones de gol que no se materializaban, hasta que en el minuto 68 el Poblense desequilibró el marcador a su favor con un tanto en propia puerta de los visitantes, tras una falta muy cerrada botada por Fullana sobre el marco visitante.

El gol en contra, espoleó al Espanyol, en busca de la igualada con algunas peligrosas aproximaciones al marco local neutralizadas acertadamente por el meta Sabater. Por su parte, el Poblense, muy bien posicionado en todas su líneas, también dispuso de oportunidades para sentenciar el resultado.