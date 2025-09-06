Fabinho hizo justicia a solo 17 segundos del final con un gol que evitó la derrota del Palma Futsal ante el Jimbee Cartagena en Son Moix. En un duelo trepidante, los mallorquines acusaron su falta de puntería y se estrellaron ante un sensacional Chemi, el mejor del campeón de Liga.

Fabinho hace justicia ante el campeón / .

Un zurdazo de Mario Rivillos que se marchó rozando la portería visitante fue la primera ocasión. El siguiente en probar suerte fue Luan Muller, pero su disparo se marchó alto. Cartagena no tardaría en responder. Doble ocasión para Jimbee, doble intervención de la defensa de Palma para neutralizar los ataques visitantes. Llegados al minuto 7, Palma acumulaba ya tres faltas. El intercambio de golpes no cesaba. Turno para Palma, turno para Lucão. El ala brasileño no tardó en demostrar su valía. Su primera acción levantó al público de Son Moix: cabalgada para firmar su primera ocasión vistiendo la verde pistacho. La siguiente volvió a ser para Palma Futsal: Charuto se marchaba solo contra Chemi tras un gran robo, pero su disparo se fue alto.

En el minuto 9, los colegiados mostraron la amarilla a Lucão y señalaron la quinta falta de los locales. Y llegaba el primer tanto de la temporada 2025/26 en Son Moix. Mellado aprovechaba un error defensivo local para anotar, solo y dentro del área, tras un saque de esquina. Con el gol de Cartagena, el encuentro bajó intensidad.

La siguiente jugada destacada sería el segundo tanto de Jimbee. Gon Castejón castigaba a un adelantado Luan Muller con un gran disparo desde campo propio. La reacción de Palma Futsal no se hizo de rogar. David Peña aprovechaba una segunda jugada para reducir la desventaja en el marcador. Ese tanto fue un alivio.

La segunda mitad arrancaba con una clara declaración de intenciones por parte de los de Vadillo. Los disparos se sucedían, pero la seria defensa cartagenera fue capaz de neutralizarlos todos, más allá de la exhibición de Chemi. La ocasión más clara llegó de las botas de Ernesto, pero el meta brilló. Fabinho y Lucão lo intentaban, pero no había manera. Luan Muller se encargó de levantar a Son Moix con una impresionante parada. El portero local se lanzaba de palo a palo para evitar un tercer gol de Jimbee Cartagena que hubiera complicado el encuentro. Charuto se encontró con el travesaño tras una hábil rematada.

El Palma Futsal se frustraba, pero Son Moix seguía creyendo en el milagro. Hasta que Vadillo ordenó el portero jugador y, a solo 17 segundos, Fabinho evitó la derrota con un maravilloso disparo que desató el delirio entre los aficionados.