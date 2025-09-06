El Atlético Baleares abre la Liga con una goleada

La afición del Atlético Baleares se marchó feliz a casa tras ver cómo su equipo despejaba cualquier atisbo de duda y se imponía con absoluta claridad (3-0) a un flojo Castellón B en la primera jornada del Grupo 3 de Segunda RFEF. Partido dominado desde el pitido inicial por los blanquiazules, que acumularon ocasiones suficientes como para firmar una goleada de escándalo. Y jugando bien por momentos.

Jaume Tovar, Florin Andone (de penalti) y Jofre Cherta certificaron con sus goles la superioridad sobre el césped del equipo de Luis Blanco, que abrió la Liga confirmando sus aspiraciones de pelear por el ascenso a Primera RFEF.

Las reticencias en cuanto al equipo, normales a principios de temporada, quedaron rápidamente disipadas. El arranque fue demoledor, con el Atlético Baleares acumulando ocasiones: Morillo, Jofre, Morillo y Andone se quedaron con las ganas de celebrar el primer gol antes del primer cuarto de hora. Fue el solleric Jaume Tovar quien acertó con la red en su primer remate (1-0, m.23), aprovechando un regalo del portero. El gol encarrilaba el partido, porque el filial orellut mostraba pocas cosas en defensa –se nota que es un recién ascendido y le falta oficio– y casi nada en ataque.

Sentenciado al descanso

Rubén Bover, Tovar y Ramis se quedaron a las puertas del 2-0, que llegó de penalti transformado por Andone (m.34), que sacaba rédito a su experiencia y facilitaba que Tovar hiciera daño a la defensa visitante. El solleric, un dolor de muelas para el Castellón B todo el partido, no acertó a sentenciar el duelo en el minuto 39. Jofre Cherta selló a placer el triunfo en el descuento, tras varios errores defensivos de los visitantes. Todo era felicidad en el Estadio Balear en el tiempo de descanso.

Con un 3-0 a favor y sin peligro a la vista, la segunda parte fue más relajada. Para los aficionados y para el equipo. Mandaba el Atlético Baleares, que seguía sumando ocasiones. Algunas no eran excesivamente claras y la sensación era que podían caer más goles. No fue así, por fortuna para los visitantes, a los que el travesaño salvó de encajar el cuarto (Iván López, m.65).

Los cambios y cierto cansancio, le quitaron ritmo y claridad al partido. Y también que el Baleares bajara un poco el ritmo y se replegara para buscar la contra. Fue entonces cuando se vio algo más al Castellón en un tramo final que se diluyó con una doble ocasión balearica ya en el tiempo de descuento.