Arranca la Segunda RFEF: Plantillas y objetivos de los equipos mallorquines

Cinco equipos conforman el cupo balear en el Grupo 3 de Segunda RFEF en una temporada 2025-26 en la que la presencia del filial del Barça acapara gran parte del interés de la cuarta categoría nacional.

El Atlético Baleares es otro de los clubes a seguir en esta Liga, ya que por segunda campaña consecutiva competirá por subir a Primera RFEF. CE Andratx y los ascendidos UD Poblense y UE Porreres afrontan la Liga con su objetivo bien definido: atar la permanencia. Igual que la SD Ibiza.

Atlético Baleares

El club tiene de nuevo como objetivo el ascenso. Tras el fracaso de la campaña anterior, con una inversión importante para lo que es habitual en la categoría y la apuesta por un buen número de futbolistas mallorquines, la decisión ha sido reducir el presupuesto y moverse con rapidez en el mercado, antes incluso de que que abriera. Así, en julio el equipo arrancó la pretemporada con la plantilla prácticamente hecha.

Formación del Atlético Baleares en el amistoso que jugó en Alcorcón / CD ATB

El equipo mantiene gran parte del bloque de la campaña anterior, con Andone y Rubén Bover como principales referentes y activos tan importantes como Castell, Jaume Pol, Gerardo, Ulrich, Moha Keita o Tovar. Los refuerzos son jóvenes con ganas y experiencia en la categoría. En la grada, el Atlético Baleares contará con más de 1.900 abonados.

La renovación del técnico Luis Blanco, que cogió al equipo en sustitución de Jaume Mut en el tramo final de la Liga, fue el primer movimiento del club, que ha confiado en el exentrenador del filial del Espanyol para este nuevo proyecto.

Leer la entrevista a Luis Blanco : «La presión siempre está, tenemos claro que el objetivo es ascender»

: «La presión siempre está, tenemos claro que el objetivo es ascender» 1ª jornada de Liga: Atlético Baleares-Castellón B, hoy (sábado 6 de septiembre) a las 20:00 horas en el Estadi Balear

Plantilla del Atlético Baleares Porteros: Pablo García (Torrent), Juli Rivas (Porreres) Defensas: Castell, Carlos Julio, Jaume Pol, Gabi Ramis, Alejandro Pérez (Cornellà), Iván Serrano e Iván López (Teruel). Medios: Gerardo Bonet, Rubén Bover, Ulrich, Miguelito, Jofre Cherta (Terrassa), Víctor Morillo (Melilla), Axel Bejarano (Huesca B). Delanteros: Florin Andone, Jaume Tovar, Moha Keita, Manu Morillo (Almería B) y Juanmi Durán (Andratx). *Varios juveniles han realizado la pretemporada con el equipo, con muchos minutos de juego y pueden entrar en las convocatorias a lo largo de la Liga, Pablo Gª Mallo, Diego Estrada, Adrià Catalá, Víctor Esteban y Barto.

CE Andratx

La permanencia como ‘leiv motiv’ una campaña más de un CE Andratx que, de nuevo, ha tenido que reinvertarse. La gran segunda vuelta de la temporada anterior llevó al equipo a la salvación y a que mucho jugadores tuvieran ofertas, incluso de superior categoría. La buena noticia es que la directiva logró asegurar la continuidad del artífice de los éxitos del equipo: el técnico José Contreras.

No es una plantilla casi nueva, como ha ocurrido en otras temporadas, pero casi. Este año los ‘gallos’ han conseguido mantener a buena parte del núcleo duro. Siguen Elías, Kevin, Bauzá, Hermelo, Valverde o el capitán Miquel Llabrés. A su lado estarán jóvenes con la ambición de hacerse un sitio en el mundo del fútbol y dos veteranos (de 29 años) como Chema Lorente y Jaume Pascual, con experiencia en la categoría.

Once del Andratx que se midió en pretemporada al Mallorca B / CE Andratx

La renovación de José Contreras, que pudo marcharse este verano al Atlético Baleares, estaba cantada en el municipal de Sa Plana. La actual directiva confía ciegamente en el técnico, que encadena su octava temporada al frente del equipo.

Leer la entrevista a José Contreras: «Veo a la plantilla y la gente muy motivada»

«Veo a la plantilla y la gente muy motivada» 1ª jornada de Liga: Andratx-Sant Andreu, hoy (sábado 6 de septiembre) a las 18:00 horas en el Municipal de Sa Plana

Plantilla del CE Andratx Porteros: Elías, Lluís Salas (Platges) Defensas: Kevin García, Carlos Sánchez, Javi Hermelo, Toni Navarro (Platges), Gabri Rabanillo (Formentera), Chema Lorente (Cieza), Luis Navarro (Sagunto), Carles Sogorb y Yuzún Ley (Mallorca B) Medios: Bauzá, Chris Bohmer, Miquel Llabrés, Valverde, Nicoli, Marc Muñoz ‘Marckus’ (San Roque) (San Roque), Ivankovic (Alcobendas),Parm Atwai (Llosetense) Delanteros:Adrián Flaqué, Javi Sánchez, Pablo Gálvez, Víctor Lázaro (Mallorca B), Jaume Pascual (Baleares), Gabi García (Yeclano), vicente Meca (Badalona Futur) *Varios jugadores del filial y juveniles han hecho la pretemporada: Xavi Sánchez (DH), Germán Acosta (JA), Toni Lupi (JA) e Iván Hurtado (JA)

UD Poblense

El campeón del grupo balear de la Tercera RFEF ha confiado en la plantilla que logró el título y el ascenso directo. Pocos refuerzos, pero muy escogidos para un equipo que se marca como objetivo la permanencia en una categoría, la Segunda RFEF, en la que se estrena y a la que retorna tras su efímera experiencia en la antigua 2ª B en la campaña 2020-21.

Pocos fichajes y muy elegidos: con experiencia en la categoría y ganas de jugar en sa Pobla. Algunos ya habían vestido de azulgrana, como Marc García, Thomas o Peñafort; otros regresan a Mallorca, como Fullana y Nofre Riera. El objetivo, para todos, es la permanencia.

Equipo inicial del Poblense que jugó el Trofeu Ciutat de Felanitx / @udpoblense

La continuidad de Óscar Troya tampoco se pagaba en las casas de apuestas. Título y ascenso, cumpliendo con las expectativas en una temporada exitosa en la que además alcanzaron las semifinales en la fase nacional de la Copa Federación y disputaron, 48 años después, la Copa del Rey ante un equipo de Primera División (ante el Villarreal, 1-6).

Leer la entrevista a Óscar Troya: «Es una temporada muy ilusionante, hay que disfrutar de la categoría»

«Es una temporada muy ilusionante, hay que disfrutar de la categoría» 1ª jornada de Liga: Poblense-Espanyol B, hoy (sábado 6 de septiembre) a las 17:00 horas en el Municipal de Sa Pobla

Plantilla de la UD Poblense Porteros: Vicenç Sabater, Felquin Cruz, Pep Oliver (juvenil) Defensas: Joan Salvà, Pep Vidal, Joan Suasi, Pep Payeras, Marc García (Andratx), Nofre Riera (SD Ibiza), Víctor Villar (Constància), Medios: Dani Nieto, Gori López, Dani Rigo, Miguel Soler, Martí Payeras, Gerard González, Joan Prohens, Fullana (Ourense), Thomas (Andratx) Delanteros: Alberto Fernández, Diego Martínez, Aitor Pons, Marco de Dios (Baleares juv.), Peñafort (Andratx), Andrés García (Tres Cantos)

UE Porreres

Porreres vive un sueño. El histórico ascenso del equipo ha revolucionado la vida futbolística del pueblo, que hace escasamente dos meses revivió la hazaña de 1977: subir a la categoría nacional. En aquella ocasión fue la antigua Tercera División, esta temporada 2025-26 lo hará en la Segunda RFEF.

La revolución también se ha vivido en la plantilla, en la que se han producido 16 incorporaciones. Jugadores con experiencia en la categoría y ganas de estar en un equipo que aspira a dar la sorpresa, con el salvación como gran reto. Han quedado en la plantilla muchos de los que lograron el ascenso y habrá varios futbolistas con ficha del filial.

Once del Porreres a mediados de agosto en un amistoso ante el Cardassar / UE Porreres

Miguel Soler repite en el banquillo. El técnico obtiene así el premio al trabajo realizado en los últimos años. De Regional Preferente a Segunda RFEF. Similar a lo que hizo José Contreras en el Andratx y que obligará al entrenador porrerenc a sacar de nuevo el máximo rendimiento a su plantilla.

Leer la entrevista a Miguel Soler: «Pido que luchemos y corramos más que el resto»

1ª jornada de Liga: Barcelona Atlètic-Porreres, mañana domingo (7 de septiembre) a las 12:00 horas en el Estadi Johan Cruyff

Plantilla de la UE Porreres Porteros: Pau Socías, Víctor Méndez (Barbastro) Defensas: Dani López, Amengual, Joan Marí (Formentera), Bengoechea (SD Ibiza), Xisco Garí (Andratx), Antonio Poo (Laredo), Ñete (Ceuta B), Jorge García (Illescas), Alberto García (Mallorca B), Alejandro Marcos (Badalona Futur), Medios: Joan Sorell, Joanfran Vaquer, Algaba, Jandro Álvarez, Toni Florit (Manacor), Albert Sastre (Andratx), Javi Romano (Palencia Cristo At.), Carlos Llamas (Unión Adarve), Guize Medina (Unión Sur Yaiza), Javi Cobo (Calahorra) Delanteros: Climent Noguera, Sergi Martín, Rodri, Gabriel Santos, Adrián Garrido (Mallorca B), Sebas Chalbaud (Villanovense), Pau Mascaró (Mallorca B), Andreu Binimelis (Murcia B), Iker Silva (Baleares juv.) *La plantilla supera las 25 licencias permitidas y varios jugadores podrían jugar con ficha del filial

SD Ibiza

El quinto equipo balear del Grupo 3 Segunda RFEF es la SD Ibiza Tras cerrar la permanencia con dificutades la pasada temporada, afronta el campeonato 25-26 con el mismo objetivo: la salvación. Como es habitual en los equipos pitiusos, muchos cambios en la plantilla. Entre los refuerzos, jugadores de la descendida Peña Deportiva (Adrián, Rico y Montalbán), del Formentera (Busi) y un cedido del Mallorca B (el portero Kiriejevas). Y destaca el retorno a la isla de Pepe Bernal (Cacereño). Repite como técnico Raúl Casañ.