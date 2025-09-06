El Andratx arranca la temporada de la mejor manera

El Andratx arrancó la temporada de la mejor forma, con una gran victoria frente al Sant Andreu (1-0), uno de los gallitos del Grupo 3 de Segunda RFEF. Partido igualado, más ordenado en el primer tiempo que en el segundo, en el que los ‘gallos’ aprovecharon el factor casa y fueron más efectivos.

En la primera parte la igualdad se impuso en Sa Plana. El Sant Andreu salió a intentar tener el control del juego, el Andratx apeló al estilo directo que caracteriza a su técnico, José Contreras. El primer aviso lo dio Vicente Meca, en una falta que salió rozando el palo, antes del cuarto de hora, pero el partido transitó en la igualdad. Y sin ocasiones claras hasta que se produjo la pausa para hidratación. Tras reanudarse el juego fue el once visitante el que tuvo la oportunidad más clara, pero Elías le ganó el mano a mano a Naranjo.

La segunda mitad fue distinta, algo más alocada producto del cansancio propio de la primera jornada, los cambios y el calor. Arrancó mejor el Sant Andreu, con un par de acercamientos peligrosos, pero en el intercambio de golpes salió ganador el Andratx, que aprovechó la inercia de jugar ante su afición y la entrada de Gabi García, muy activo.

Bauzà, en un córner

El premio llegó en el minuto 57, cuando Xavi Bauzà remató un córner a la misma escuadra escasos minutos después de que Iñaki le arrebatara a Jaume Pascual la ocasión de abrir el marcador.

El 1-0 reactivó al Sant Andreu, que empezó darse cuenta que los tres puntos se le escapaban. Monopolizó el balón y disfrutó de varias ocasiones, pero entre Elías Ramírez y dos remates fallidos de Sergi García y Marcos Mendes se quedó sin puntuar en el Municipal de Sa Plana. n