Abdón Vich se lleva la victoria en la ‘Clàssica de Tardor’ de Llubí

El ciclista de Bunyola Abdón Vich Álvarez, del Ava Factory Team, sigue siendo a sus 48 años uno de los hombres fuertes en las distintas carreras de primer nivel que se celebran en Mallorca. Esta mañana lo ha puesto de manifiesto al cruzar la línea de meta en primer lugar en la ‘Clàssica de Tardor – Trofeu Ajuntament de Llubí’, superando claramente en el esprint final al menorquín David Sintes, que ha sido su compañero de escapada en la segunda mitad de la prueba. La carrera se ha desarrollado sobre un circuito interurbano de 32 kilómetros que se ha completado en tres ocasiones pasando por Sa Verdera, Santa Margalida, Maria de la Salut, Sa Serra y Llubí.

En la prueba de primer y segundo nivel, 70 contendientes han tomado la salida. El ganador ha asumido el protagonismo desde el principio al formar la primera fuga junto con José Miguel Redondo. Después de completar la primera vuelta con medio minuto a su favor, se les ha unido David Sintes, que ha conseguido aguantar con el ganador hasta el final, mientras que Redondo era alcanzado por el pelotón.

En la llegada, Vich ha distanciado en tres segundos a Sintes, al mismo tiempo que Marc Roca daba tiempo al pelotón por delante de Joan Batle y Andrés Gurtler. El pódium de segundo nivel se ha decidido en la llegada masiva, con Julio Coca por delante de Miguel López y del máster 50, Ramón Ros, que después de dos temporadas lejos de las competiciones en ruta ha estado a muy buen nivel.

Los ciclistas premiados en la prueba de Llubí posan con sus trofeos. / Tomeu Arbona

El dato negativo de la jornada ha llegado a cinco kilómetros del final con una caída de cinco ciclistas en un tramo rápido que se ha saldado con la evacuación de Tomeu Cantallops y Pedro Mir, con posible fractura de clavícula.

La prueba que ha completado la programación matinal en Llubí ha sido la carrera para ciclistas de tercer nivel, cadetes y féminas, que ha contado con 65 participantes para completar dos vueltas al mismo trazado. Lluc Mascarell ha sido el animador en la primera parte, pasando por meta a mitad de carrera con medio minuto a su favor.

Una tarea imposible para el de Fornalutx, que ha sido alcanzado por el pelotón que ha decidido la clasificación en el esprint final, donde Miguel Ángel Elías, del CDC Manacor, ha superado a Juan José Cladera y Toni Abraham. Marc Mayol ha terminado en la cuarta plaza como mejor cadete, acompañado en el cuadro de honor por Alejandro Buzdea (6º) e Izán Baidez (7º). Simó Darder (11º), por su parte, ha sido el mejor de los mayores de 60 años.