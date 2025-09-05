El Palmer Basket inicia el Trofeu AON Illes Balears ante el Bàsquet Sant Antoni

El Palmer Basket Mallorca inicia su aventura en el Trofeu AON Illes Balears con un enfrentamiento de entidad. El bloque dirigido por Marco Justo se estrena en la pretemporada contra el Class Bàsquet Sant Antoni este domingo a las 12:30 horas en el Palau d’Esports de Son Moix.

El elenco mallorquín graduará su estado de forma en un choque ideal para ajustar conceptos tácticos. El internacional portugués, Nuno Sá, no estará disponible para el duelo. El alero nacido en Madeira ha logrado junto a sus compañeros la clasificación para los octavos de final del EuroBasket. Un hito único en la historia del país. A excepción de Sá, la totalidad de la plantilla está a disposición de Justo para la cita.

El entrenador del Palmer Basket, Marco Justo, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el envite. “Este partido es un paso más para construir, después de haber entrenado durante dos semanas. Ojalá cometamos los mayores errores posibles porque es de donde se aprende y se empieza a crecer”, ha analizado.

El adversario es uno de los equipos que atesora mayor potencial individual de Segunda FEB y un rival exigente en todos los ámbitos del juego. El bando ibicenco ha conservado dos piezas capitales en sus filas. El base, Daniel de la Rúa, y el exterior, Greg Gantt, permanecen en su disciplina.

Ambos jugadores lucieron un rendimiento excepcional en Segunda FEB. Este curso, el club ha incorporado al entrenador catalán, Josep Maria Berrocal. Además, han reforzado su conjunto con jugadores con experiencia en Primera FEB como el director de juego Gerard Blat y el interior Emil Stoilov.