Óscar Troya: "Es una temporada muy ilusionante para el Poblense, hay que disfrutar de la categoría"

El Poblense retorna a la competición nacional y jugará en la Segunda RFEF tras firmar en la pasada edición un gran campeonato, en el que estuvo luchando por el ascenso con el Formentera hasta el tramo final de la Liga en Tercera RFEF. El cuadro blaugrana confía en que su paso por la cuarta categoría nacional mejore su última experiencia en la ya extinguida Segunda B en la temporada 2020-21. Al frente de la plantilla sigue el carismático y querido entrenador, por parte de la afición poblera, Óscar Troya. Junto al técnico repetirá experiencia el delantero menorquín Aitor Pons

-¿Cómo afronta una temporada que ya empieza?

-Afrontamos esta ilusionante Liga con mucha energía y con muchas ganas de que ya ruede el balón en este primer partido -el Poblense comienza la competición mañana, a las 17:00 horas, recibiendo en sa Pobla al Espanyol B-. Es una temporada muy ilusionante para nosotros a todos los niveles y, repito, con muchas ganas de que esto empiece y competir, que es lo nuestro. Hemos de disfrutar todos.

-¿Qué plantilla ha podido confeccionar?

-La verdad es que estoy bastante contento con la confección de la plantilla porque prácticamente las primeras opciones en cada una de las posiciones que tocamos, en cuanto a renovaciones y a nuevas incorporaciones, las hemos podido hacer. Y eso es muy importante dado que tenemos el equipo que habíamos ideado. Por lo tanto, muy satisfecho a nivel individual. Los nuevos fichajes son los defensas Marc García, Nofre Riera, Martí Payeras y Víctor Villar; los centrocampistas Francesc Fullana, Thomas Giaquinto y Marco De Dios; y los delanteros Andrés García y Toni Penyafort.

Es una competición muy exigente, eso todos lo tenemos claro, y te exige ser prácticamente profesional

-Usted ya sabe lo que es entrenar en la Segunda B. Ahora afronta una temporada en la Segunda RFEF con mucho equipo filial y cinco, con ustedes, conjuntos de Balears. ¿Cómo se imagina que es esta categoría?

-Efectivamente soy un recién llegado a esta categoría. He estado en la otra, pero no en esta. Lo que he podido ver en las últimas campaña es que es una competición muy igualada y muy dura.

-¿Se podría definir como ya una categoría profesional?

-Es una competición muy exigente, eso todos lo tenemos claro, y te exige ser prácticamente profesional. No obstante, la afrontamos con ilusión y para estar a la altura de las exigencias de la misma. Por trabajo y ganas no quedará.

-En la presente temporada habrá numerosos derbis al haber cinco equipos de Balears en esta categoría.

-Lo valoro de manera muy positiva. Los cinco equipos de Balears, más los dos equipos que están en categoría superior. Ojalá el año que viene cuando acabemos esta temporada pueda haber más equipos. Sin duda, esta circunstancia es muy positiva para los jugadores de esta comunidad y también para los clubes de Balears, que cada vez puedan crecer más y se vayan profesionalizando más. También dice mucho del buen trabajo que se está haciendo. La categoría te exige esa profesionalidad y gran dedicación para poder salir a competir.

-El Poblense debuta en esta categoría, ¿se conforma con lograr la permanencia o con la plantilla que han confeccionado puede aspirar a más?

-El objetivo en estos momentos solo y exclusivamente es uno, ganar al Espanyol B en nuestro primer partido de Liga. No miro ni quiero mirar la salvación ni aspirar a más, lo que miro y trabajo es para ganar al primer equipo que tenemos, que es el filial del Espanyol. Este es el objetivo claro de todos los que conformamos el club y la plantilla y es por lo que trabajamos y nos preocupamos.

-Muchos equipos en esta categoría basan su fuerza en hacerse fuertes, inexpugnables, en su terreno de juego. ¿El municipal de sa Pobla puede ser un feudo temible para los rivales?

-No sé si será crucial nuestro campo o no. Hay que pensar que las dimensiones d nuestro campo, cuánto mejor es la categoría más dificultades podemos tener también. No lo sé. En la otra experiencia que tuvimos en esta categoría (la antigua Segunda B), que nos puede servir de referencia, no nos ayudó; pero tampoco nos perjudicó. Al final nosotros estamos acostumbrados a las dimensiones y al terreno de juego y no lo uso como hándicap a favor ni en contra. Hemos de disfrutarlo y lo que sí queremos es que todos los equipos que vengan a sa Pobla sufran mucho para puntuar.