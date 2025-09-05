Norris lidera en Monza, pero con Ferrari y Sainz al acecho

Lando Norris ha liderado la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Italia, aunque con Charles Leclerc y Carlos Sainz a menos de una décima del McLaren con neumáticos blandos y Piastri, Hamilton y Verstappen, a menos de dos. En resumen, parece que en el Autódromo de Monza se equilibran las fuerzas.

Ferrari se ha marcado un ‘doblete’ de Hamilton y Leclerc en la tanda matinal, en la que no ha participado el líder del Mundial Oscar Piastri y Norris, sexto, no ha mostrado su potencial. Por la tarde, con temperaturas más elevadas y problemas de grip para algunos, Lando se ha cansado de jugar ‘escondite’ y ha terminado al frente de la tabla de tiempos en su primera vuelta con blandos (1.19.878), aunque sin despegarse de Leclerc.

No es una sorpresa que Ferrari rinda incluso por encima de sus posibilidades en casa, donde los de Maranello siempre se crecen ante el impulso de sus tifosi. Y tampoco lo es la reacción de Sainz en uno de sus pistas favoritas, por mucho que ahora ya no vista de rojo y conduzca un Williams que este año le ha dado más disgustos que alegrías.

El circuito italiano se le da bien a Carlos y también al FW47, con el que Albon se ha situado séptimo a tres décimas. El madrileño, con ganas de reivindicarse y dejar atrás su cúmulo de ‘desgracias’ en las últimas semanas, incluída la sanción por el toque con Lawson en Zandvoort, ha llegado a liderar el FP2, cuando se ha quedado a 1,3 segundos de la pole en su mejor vuelta con medios y ha acabado tercero a 96 milésimas de su amigo Norris al probarse con blandos.

Ferrari afrontaba la cita de Monza en plena crisis deportiva, después del doble abandono de Leclerc y Hamilton en Zandvoort por sendos accidentes . El heptacampeón, además, arrastra una penalización de cinco posiciones en la parrilla del domingo, lo que complica aún más su primer fin de semana con los colores de la Scuderia. Pero de momento, las expectativas han mejorado para el británico, bastante competitivo a la espera de lo que ocurra mañana en clasificación.

Después de dos circuitos propicios como Hungría (5º) y Zandvoort (8º), Fernando Alonso ya sabe que Monza no es el mejor escenario para su Aston Martin AMR25. El asturiano ha comenzado con problemas de subviraje, pero su equipo ha decidido modificar la suspensión delantera y añadir flap para corregir la situación y el asturiano sido noveno por la mañana. La segunda sesión ha dejado una ‘foto’ más realista de lo que les espera a los de Silverstone, con Stroll 13º y Alonso, 15º, a más de medio segundo. La Q3 se antoja un objetivo difícil, aunque no inalcanzable.