Luis Blanco: "Quiero un Atlético Baleares protagonista"

El Atlético Baleares comienza este sábado a las 20:00 horas, en casa, su andadura hacia la Primera RFEF frente al Castellón B. Un partido que será "de máxima exigencia", según considera el entrenador del conjunto blanquiazul, Luis Blanco, quien asegura en la rueda de prensa previa al choque que "la responsabilidad y la exigencia es la misma" que la de la temporada pàsada: conseguir el ascenso. Para ello, quiere un equipo "protagonista" y que "juegue mucho en campo contrario".

"Tienen un dinamismo y una valentía difícil de ver incluso en filiales. Eso les hace muy peligrosos. Cuentan con jugadores capaces de solucionar situaciones individuales y tienen muy claro a lo que juegan", ha valorado el técnico sobre el equipo castellonense, que es uno de los recién ascendidos de la categoría.

Para este encuentro, el entrenador balearico no podrá contar con Moha Keta. "A ver si lo podemos reincorporar al grupo para la semana que viene", ha comentado sobre el senegalés. Tampoco estará el recién llegado Manu Morillo, quien todavía necesita "un proceso de entrenamiento".

El que sí estará disponible es Miguelito, quien en el Trofeo Nicolás Brondo ya disputó unos minutos tras haber estado diez meses de baja. "Es la mejor noticia que podemos tener, un jugador que creo que nos puede dar muchísimo. La temporada pasada en el inicio fue muy importante. Recuperar a un chico después de diez meses de lesión es importantísimo y es lo que más me alegra", ha declarado Luis Blanco.

La plantilla tiene todavía cuatro licencias sub-23 sin ocupar, algo que, según ha afirmado el director deportivo Marc Julià, "ha sido una decisión técnica". "Hemos apostado más por la calidad que por la cantidad. Contamos con los jugadores que tenemos y creemos que será suficiente para lograr el objetivo", ha apuntado el dirigente.

Un equipo más hecho a su medida

A diferencia de la anterior campaña, donde llegó a mitad de curso y en una situación distinta, Luis Blanco está al mando desde el comienzo del campeonato, lo que le permite partir "desde una máxima seguridad". "A todo entrenador le gusta hacer su equipo desde el inicio. Para mí, personalmente, es importante", ha señalado.

Respecto a la idea de juego, el preparador del Atlético Baleares afirma que va a implantar "pequeños matices en función de los perfiles que se han podido incorporar" respecto a lo que se vio hace unos meses. "La temporada pasada había unos perfiles concretos que sentía que me tenía que adaptar un poco a ellos, pero también se ha ido a buscar lo que queremos", ha finalizado.