Duelo de campeones en Son Moix para empezar

El Illes Balears Palma Futsal inicia este viernes la temporada oficial recibiendo al Jimbee Cartagena Costa Cálida (21:00 h / LaLiga+). Un estreno de máxima exigencia frente al vigente bicampeón de la Primera División y en el que el tricampeón de Europa buscará firmar la primera gran noche del curso en Son Moix.

El equipo de Antonio Vadillo llega tras una pretemporada con luces y sombras –una victoria y tres derrotas– en la que ha trabajado intensamente para cohesionar a un grupo con cinco incorporaciones. Las derrotas, más que un freno, han servido como impulso para seguir corrigiendo y ajustando piezas. El bloque afronta el estreno condicionado por las bajas de Piqueras y Machado, lesionados, y de Dennis, aún en Brasil por trámites de visado. Además, las salidas de Neguinho y Marcelo en verano dejan un vacío defensivo que ahora comparten el recién llegado Deivão, único cierre puro disponible, y Fabinho, reconvertido en esa faceta.

Enfrente estará un Jimbee que mantiene el bloque campeón del curso pasado, reforzado únicamente con Renato, procedente del Jaén Paraíso Interior. Con cinco victorias en cinco amistosos de preparación, entre ellas ante equipos de primer nivel como el Jaén Paraíso Interior y el Corinthians, los cartageneros llegan más rodados y con las sinergias intactas que les llevaron al título.

Más allá del atractivo del duelo, la importancia de cada partido se multiplica en una temporada en la que dejarse puntos puede ser crucial a la hora de lograr los objetivos. El calendario no da tregua: en apenas una semana el Palma jugará tres encuentros exigentes – Cartagena este viernes, Valdepeñas el martes y Córdoba el viernes siguiente – antes de encarar el primer parón internacional del curso.

Pese a todo, el Illes Balears Palma Futsal se aferra a Son Moix, donde la pasada temporada no perdió ni un partido de liga regular y solo cedió una derrota en todas las competiciones. El pabellón balear volverá a ser clave en un estreno de altura que medirá a los dos representantes españoles en la Champions.

Los precedentes más recientes sonríen a los mallorquines: empate 2-2 en Cartagena y triunfo 6-3 en Palma en la 2024/25. Con un equipo renovado y en construcción, los de Vadillo tratarán de repetir la gesta para abrir la temporada con la primera gran alegría ante su afición.

El Illes Balears Palma Futsal repasa la normativa antes del inicio de la liga

La plantilla del Illes Balears Palma Futsal ha participado en una sesión informativa con el colegiado mallorquín de fútbol sala Diego Martínez, en colaboración con el Comité Técnico de Árbitros de la Federació de Futbol de les Illes Balears, para repasar las normas que regirán la Primera División 2025/26 y conocer de primera mano sus principales novedades. Tanto jugadores como cuerpo técnico estuvieron presentes en este encuentro, acordado entre el club y la Federació, con el objetivo de afrontar el inicio de temporada con la máxima claridad sobre el reglamento.

El colegiado mallorquín de fútbol sala, Diego Martínez, durante su charla a los jugadores. / Palma Futsal

Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación del Soporte de Vídeo (SV), que tras haber sido utilizado en torneos de la RFEF en los últimos años, se aplicará ahora en todos los partidos de la Primera División masculina. Su uso quedará restringido a las acciones de gol/no gol, penalti/no penalti, tarjetas rojas y errores de identidad, con una solicitud por periodo disponible para cada equipo, mientras que los árbitros podrán consultarlo siempre que lo consideren necesario.

También cambia la normativa en los saques de banda, que deberán volver a ejecutarse únicamente con el pie, dejando atrás la opción con la mano que se había introducido la pasada temporada. Además, se endurecen las sanciones respecto a la conducta en el banquillo, ya que las tarjetas amarillas a suplentes u oficiales por protestas verbales o gestuales hacia el equipo arbitral pasarán a computar como faltas acumulables del conjunto.

Por último, se modifica la norma del saque de portero: en los saques de meta, el guardameta no podrá enviar el balón directamente por encima de la línea de medio campo, y en caso de hacerlo se señalará libre indirecto a favor del rival desde la línea central.