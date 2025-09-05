El Azulmarino disputará dos amistosos ante equipos de la Liga Femenina Endesa en Madrid

El Azulmarino disputa un torneo solidario de pretemporada ante dos rivales de la liga Endesa, el IDK Euskotren y el recién ascendido Leganés, este fin de semana en el Pabellón Europa de Madrid para probarse antes de dar inicio al curso regular 25/26 de la Liga Challenge. El debut del equipo dirigido por Alberto Antuña será contra el IDK Euskotren este sábado a las 17 horas. El equipo guipuzcoano, tras haber estado al borde del descenso la temporada pasada, se ha renovado con hasta siete fichajes con el objetivo de mejorar los resultados y buscará encadenar una racha de victorias tras ya haber derrotado a su primer rival durante esta preparación.

El Azulmarino se conjura antes de un entrenamiento. / Azulmarino Mallorca

El segundo partido de la escuadra balear será ante las campeonas de la Liga Challenge 24/25, este domingo, a las 17 horas. Este encuentro ante un reforzado Leganés supondrá para las mallorquinas un reto para seguir creciendo como equipo.

"Serán dos partidos que nos van a venir bien, serán nuestras primeras situaciones de contacto real cinco por cinco, será un poco caótico, pero seguro que muy positivo para ir viendo cosas, sobre todo en el aspecto ofensivo”, señaló el técnico Alberto Antuña. Además, destaca que el foco principal será físico: "sumar minutos y que las jugadoras jueguen en diferentes posiciones para encajar cosas para el futuro".