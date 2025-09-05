Baloncesto
El Azulmarino disputará dos amistosos ante equipos de la Liga Femenina Endesa en Madrid
El conjunto mallorquín se mide este sábado al IDK Euskotren y el domingo al Leganés para acumular los primeros minutos de la pretemporada
"Nos van a venir bien, serán nuestras primeras situaciones de contacto real cinco por cinco", destaca el técnico Alberto Antuña
El Azulmarino disputa un torneo solidario de pretemporada ante dos rivales de la liga Endesa, el IDK Euskotren y el recién ascendido Leganés, este fin de semana en el Pabellón Europa de Madrid para probarse antes de dar inicio al curso regular 25/26 de la Liga Challenge. El debut del equipo dirigido por Alberto Antuña será contra el IDK Euskotren este sábado a las 17 horas. El equipo guipuzcoano, tras haber estado al borde del descenso la temporada pasada, se ha renovado con hasta siete fichajes con el objetivo de mejorar los resultados y buscará encadenar una racha de victorias tras ya haber derrotado a su primer rival durante esta preparación.
El segundo partido de la escuadra balear será ante las campeonas de la Liga Challenge 24/25, este domingo, a las 17 horas. Este encuentro ante un reforzado Leganés supondrá para las mallorquinas un reto para seguir creciendo como equipo.
"Serán dos partidos que nos van a venir bien, serán nuestras primeras situaciones de contacto real cinco por cinco, será un poco caótico, pero seguro que muy positivo para ir viendo cosas, sobre todo en el aspecto ofensivo”, señaló el técnico Alberto Antuña. Además, destaca que el foco principal será físico: "sumar minutos y que las jugadoras jueguen en diferentes posiciones para encajar cosas para el futuro".
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Detienen en Palma a un abuelo de 65 años por violar a su nieta de 15
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma