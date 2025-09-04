Vadillo: "Tenemos muchas ganas de comenzar ya"

Antonio Vadillo se muere de ganas de empezar tras cinco semanas de preparación. El Illes Balears Palma Futsal inicia este viernes la temporada oficial recibiendo al Jimbee Cartagena Costa Cálida (21:00 h / LaLiga+). “Tenemos muchas ganas de comenzar ya, y qué mejor que hacerlo contra el actual campeón. Es un equipo muy hecho, que mantiene prácticamente todo el bloque de la temporada pasada y que nos va a exigir muchísimo. Nosotros, que estamos en pleno proceso de construcción, tenemos que cambiar el chip: ahora lo que importan son los resultados y debemos hacer un gran partido", ha reflexionado este jueves en rueda de prensa.

El técnico reconoce que el equipo todavía tiene margen de mejora: “Somos un equipo en construcción. De los 15 jugadores de la plantilla, tres están fuera por distintos motivos y la mitad de los disponibles son nuevos. Es normal que cueste un poco más conjuntar todo, pero estoy tranquilo porque veo el trabajo diario y la actitud del grupo. Los resultados de la pretemporada no reflejan del todo lo que se está trabajando. Nos falta contundencia en las áreas, que es donde se deciden los partidos, pero eso lo vamos a mejorar”.

En este sentido, Vadillo insiste en la necesidad de dar un paso adelante: “Tenemos que ser más compactos y minimizar los errores impropios que nos han costado goles. Es parte del proceso de crecimiento, pero con el inicio de la competición estas situaciones no se pueden permitir”.

Respecto a los objetivos, el entrenador se muestra prudente: “Lo único que pensamos es en ganar mañana. No podemos hablar de títulos ahora, eso se verá en junio. Tenemos que ir piano piano, partido a partido. Lo que vale son los tres puntos. Empezamos la liga con tres partidos en una semana. Se dice rápido, pero supone un 20% de la primera vuelta y tiene un peso importante en la clasificación a la Copa de España. Por eso hay que estar muy focalizados desde el principio”.

Barrón, durante la rueda de prensa. / Palma Futsal

Carlos Barrón: “Todo empieza por el partido de mañana”

Por su parte, Carlos Barrón afronta con ilusión el inicio de la nueva temporada y subraya la importancia del debut en Son Moix. “Lo que queremos, tanto equipo como afición, es ganar. Son tres puntos muy importantes. Tenemos tres partidos en una semana y lo importante es ir sumando porque nuestro objetivo es meternos en la Copa. Todo empieza por el partido de mañana contra Cartagena, que sabemos lo difícil que es porque es el actual campeón, un bloque super consolidado y un rival que lo va a poner muy difícil”, explica.

El capitán reconoce que cada curso supone un reto por los cambios en la plantilla, pero mantiene intacta la ilusión: “Cada año se tiene que reestructurar el equipo, algunos se van y otros vienen, pero la ilusión de cada año es mayúscula. Estamos jugando Champions, hemos ganado títulos, y creo que hay que disfrutar porque nunca sabemos cuándo se puede acabar esta fase de éxitos. Tanto el equipo como yo personalmente estamos muy ilusionados de afrontar esta temporada con los objetivos que tenemos”.

Con nueve campañas como primer capitán, Barrón no esconde la ambición del grupo. “Todo jugador quiere mejorar lo que ha hecho el año anterior. Sabemos que es muy difícil. Ganar una Champions y una Intercontinental está muy bien, pero hay que ser ambiciosos. Tenemos la oportunidad de jugar la Supercopa y la Copa del Rey y la Copa de España dependen de nosotros”.