Baloncesto
Miki Servera anuncia su retirada de las pistas
El jugador de 33 años ascendió este año a Primera FEB con el Palmer Basket
El mallorquín se formó en el Sant Josep y fue bronce con España sub-20 en 2012
Miki Servera ha hecho oficial su retirada del baloncesto. El jugador mallorquín ha anunciado su adiós en un comunicado en sus redes sociales, en el que ha recordado los equipos por los que ha pasado a lo largo de su extensa carrera.
El último equipo de Servera, de 33 años y 1’97 de altura, ha sido el Palmer Basket, con el que esta temporada ha logrado el ascenso a Primera FEB y con el que finalizó contrato el pasado mes de junio. Formado en la cantera Sant Josep, fue uno de los bases más prometedores de su generación einternacional en categorías inferiores y logró un bronce en el Europeo sub-20 de Eslovenia 2012.
La carta de despedida de Miki Servera
Hoy me toca decir adiós a mi etapa como jugador de baloncesto profesional.
Todo empezó en San José, donde descubrí que este deporte era mucho más que un juego. Después llegó el CTEIB, que me enseñó a soñar en grande y a trabajar cada día para alcanzar mis metas. Desde entonces, han pasado 17 temporadas llenas de esfuerzo, sacrificio y pasión, recorriendo ciudades y equipos que siempre llevaré en el corazón: Inca, Málaga, Menorca, Huesca, Murcia, Navarra, Zaragoza, Melilla, Worcester, Hanau, Bochum y Palmer Basket. En todo este camino he tenido la suerte de defender la camiseta de la Selección Española, representando a mi país y conociendo personas que hoy son grandes amigos.
No todo ha sido fácil: ha habido lesiones, obstáculos y momentos duros. Pero sí algo tengo claro es que volvería a elegir este camino una y mil veces. Porque el baloncesto me lo ha dado todo: una profesión, experiencias inolvidables y valores para toda la vida. A mi familia, eternamente agradecido por apoyarme siempre en cada decisión. Cerrar este capítulo con un ascenso en casa, en el club con el que me he sentido identificado de principio a fin, es un sueño cumplido.
Gracias a todos los que habéis formado parte de esta aventura: entrenadores, compañeros, rivales, aficionados, familia y amigos. Gracias por todo. Ahora es momento de abrir una nueva etapa llena de retos e ilusiones. El baloncesto siempre será parte de mí, pero ahora tocará verlo desde otro lugar, con el mismo amor de siempre.
No llores porque terminó, sonríe porque sucedió.
Miki Servera
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Al menos diez detenidos en una nueva fase de la operación contra el narcotráfico y el blanqueo en Mallorca
- Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: 'No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo