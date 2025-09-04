Miki Servera anuncia su retirada de las pistas

Hoy me toca decir adiós a mi etapa como jugador de baloncesto profesional.

Todo empezó en San José, donde descubrí que este deporte era mucho más que un juego. Después llegó el CTEIB, que me enseñó a soñar en grande y a trabajar cada día para alcanzar mis metas. Desde entonces, han pasado 17 temporadas llenas de esfuerzo, sacrificio y pasión, recorriendo ciudades y equipos que siempre llevaré en el corazón: Inca, Málaga, Menorca, Huesca, Murcia, Navarra, Zaragoza, Melilla, Worcester, Hanau, Bochum y Palmer Basket. En todo este camino he tenido la suerte de defender la camiseta de la Selección Española, representando a mi país y conociendo personas que hoy son grandes amigos.

No todo ha sido fácil: ha habido lesiones, obstáculos y momentos duros. Pero sí algo tengo claro es que volvería a elegir este camino una y mil veces. Porque el baloncesto me lo ha dado todo: una profesión, experiencias inolvidables y valores para toda la vida. A mi familia, eternamente agradecido por apoyarme siempre en cada decisión. Cerrar este capítulo con un ascenso en casa, en el club con el que me he sentido identificado de principio a fin, es un sueño cumplido.

Gracias a todos los que habéis formado parte de esta aventura: entrenadores, compañeros, rivales, aficionados, familia y amigos. Gracias por todo. Ahora es momento de abrir una nueva etapa llena de retos e ilusiones. El baloncesto siempre será parte de mí, pero ahora tocará verlo desde otro lugar, con el mismo amor de siempre.

No llores porque terminó, sonríe porque sucedió.

Miki Servera