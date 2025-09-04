Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Miki Servera anuncia su retirada de las pistas

El jugador de 33 años ascendió este año a Primera FEB con el Palmer Basket

El mallorquín se formó en el Sant Josep y fue bronce con España sub-20 en 2012

Miki Servera lanza un tiro libre en un partido del Palmer Basket

Miki Servera lanza un tiro libre en un partido del Palmer Basket / @palmerbasket

Manuel Fernández

Palma

Miki Servera ha hecho oficial su retirada del baloncesto. El jugador mallorquín ha anunciado su adiós en un comunicado en sus redes sociales, en el que ha recordado los equipos por los que ha pasado a lo largo de su extensa carrera.

El último equipo de Servera, de 33 años y 1’97 de altura, ha sido el Palmer Basket, con el que esta temporada ha logrado el ascenso a Primera FEB y con el que finalizó contrato el pasado mes de junio. Formado en la cantera Sant Josep, fue uno de los bases más prometedores de su generación einternacional en categorías inferiores y logró un bronce en el Europeo sub-20 de Eslovenia 2012.

La carta de despedida de Miki Servera

Hoy me toca decir adiós a mi etapa como jugador de baloncesto profesional.

Todo empezó en San José, donde descubrí que este deporte era mucho más que un juego. Después llegó el CTEIB, que me enseñó a soñar en grande y a trabajar cada día para alcanzar mis metas. Desde entonces, han pasado 17 temporadas llenas de esfuerzo, sacrificio y pasión, recorriendo ciudades y equipos que siempre llevaré en el corazón: Inca, Málaga, Menorca, Huesca, Murcia, Navarra, Zaragoza, Melilla, Worcester, Hanau, Bochum y Palmer Basket. En todo este camino he tenido la suerte de defender la camiseta de la Selección Española, representando a mi país y conociendo personas que hoy son grandes amigos.

No todo ha sido fácil: ha habido lesiones, obstáculos y momentos duros. Pero sí algo tengo claro es que volvería a elegir este camino una y mil veces. Porque el baloncesto me lo ha dado todo: una profesión, experiencias inolvidables y valores para toda la vida. A mi familia, eternamente agradecido por apoyarme siempre en cada decisión. Cerrar este capítulo con un ascenso en casa, en el club con el que me he sentido identificado de principio a fin, es un sueño cumplido.

Gracias a todos los que habéis formado parte de esta aventura: entrenadores, compañeros, rivales, aficionados, familia y amigos. Gracias por todo. Ahora es momento de abrir una nueva etapa llena de retos e ilusiones. El baloncesto siempre será parte de mí, pero ahora tocará verlo desde otro lugar, con el mismo amor de siempre.

No llores porque terminó, sonríe porque sucedió.

Miki Servera

